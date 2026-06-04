Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa

Hace un mes, Leonel Díaz de 20 años, estaba buscando cómo matar el aburrimiento. Es que los entrenamientos en la Primera de Unión de Villa Krause estaban en receso y entre la escuela nocturna y el cuidado de sus abuelos, él buscaba algo para entretenerse. Leo o "El Plaga" como figura en redes sociales, agarró su celular mientras estaba tirado en la cama, eligió la foto que un grupo de chicas que habían salido a bailar subieron a sus redes y comenzó la magia.

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Ese video, en el que Leonel juega a ser "crítico de moda" y usa palabras como Guetto vip, milipilis, indio kamikaze y cheto gil se viralizó y sus seguidores comenzaron a subir exponencialmente. "Es un personaje que yo hago para las redes, yo en la vida real no hablo así, inventé esas palabras para hacer humor con mis amigos, pero no me imaginaba que se iba a hacer viral", reveló en un diálogo exclusivo con Tiempo de San Juan.

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Las luces led azules de su pieza y la forma en que editó el video para aparecer arriba de cada una de las fotos que "analiza", le dieron el toque final a sus videos y, en menos de un mes, comenzó a recibir cientos de mensajes de sanjuaninos que le mandaban sus outfits para que los evaúe. Todos querían ser criticados por "El Plaga".

Es un personaje que yo hago para las redes, yo en la vida real no hablo así, inventé esas palabras para hacer humor con mis amigos, pero no me imaginaba que se iba a hacer viral Es un personaje que yo hago para las redes, yo en la vida real no hablo así, inventé esas palabras para hacer humor con mis amigos, pero no me imaginaba que se iba a hacer viral

Lejos del personaje de redes, Leo lleva una vida bastante tranquila. El joven futbolista dedica sus días a entrenar en Unión donde juega desde los 6 año y está terminando el secundario de noche. A sus abuelos les dice mamá y papá porque fueron ellos quienes lo cuidaron desde los 6 meses de nacido porque su mamá murió de cáncer. "Mi papá (dice por su abuelo) también jugaba en Unión como yo. Debuté en la Primera a los 14", explica. Fue ese empleado municipal que lo crió quien le inclulcó el amor por la camiseta y al que los domingos acompaña a la Iglesia Cristiana.

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Sin embargo, no todo es fútbol y videos virales en la vida de Leonel, que sufre a diario la discriminación en redes sociales, donde muchos lo juzgan por su apariencia y esto se traslada a la calle donde varias veces la Policía se lo ha llevado para averiguación de antecedentes. Él sostiene que nada más que porque se viste deportivo y tiene tatuajes en la cara.

"En los videos a veces me dicen villero por mi forma de hablar. Me da bronca que la gente se deje llevar por las apariencias y no conozcan como es la persona. El viernes pasado estaba en la plaza con una amiga, encima estaba re contento porque había conseguido mi primer canje que era comida para mis abuelos y me llevaron por estar ahí sentado. Yo no me ando drogando, ni ando robando, estoy siempre en el club", cuenta el deportista rawsino.

En los videos a veces me dicen villero por mi forma de hablar. Me da bronca que la gente se deje llevar por las apariencias y no conozcan como es la persona. En los videos a veces me dicen villero por mi forma de hablar. Me da bronca que la gente se deje llevar por las apariencias y no conozcan como es la persona.

Las detenciones arbitrarias siempre terminan unas horas después para Leo, cuando chequean sus antecedentes y se dan cuenta que, efectivamente, nunca cometió un delito.

El joven se ocupa siempre de aclarar que todas las "críticas de moda" que hace son siempre a pedido de los protagonistas y que son los mismos chicos y chicas que le mandan sus fotos y le piden que les haga una devolución sobre sus looks.

"Yo nunca opino de los cuerpos de la gente, no me meto con eso, solamente hablo sobre lo que tienen puesto y me invento palabras para la ropa como 'las botitas de los milicos', 'ojotas de los persas'", cuenta.

El éxito de los videos del futbolista llegó a tal punto que filtraron su número de WhatsApp y la gente le empezó a escribir para pedirle la crítica de moda a su teléfono personal. "Yo hacía lo que me mandaban al Instagram pero me empezaron a llamar a cualquier hora, a la madrugada para pedirme que les reaccione y lo tuve que cambiar al teléfono", asegura Leo que ahora cuida su número con recelo y lo tienen solo sus amistades más cercanas.

Yo nunca opino de los cuerpos de la gente, no me meto con eso, solamente hablo sobre lo que tienen puesto y me invento palabras para la ropa como 'las botitas de los milicos', 'ojotas de los persas' Yo nunca opino de los cuerpos de la gente, no me meto con eso, solamente hablo sobre lo que tienen puesto y me invento palabras para la ropa como 'las botitas de los milicos', 'ojotas de los persas'

Sobre el fútbol, Leo dice que en breve se retomarán los entrenamientos y que va a seguir jugando y haciendo videoreacciones cuando tenga algunos momentos libres. En medio de la vorágine por la fama repentina que cobró, ya consiguió algunos canjes de comida que él le llevó a sus abuelos y empezó a hacer colaboraciones con otros influencers sanjuaninos.

Ahora, aprovechando que todos lo conocen, Leo arrancó con una actividad solidaria y está juntando ropa de abrigo para personas en situación de calle. "Quiero salir yo a repartir a las personas que están en la calle, con lo que la gente pueda colaborar", afirma.

Por estas horas, mientras sus seguidores siguen aumentando, Tiempo de San Juan se propuso responder la pregunta que todos se hacen: ¿Qué es el gueto y quiénes son los habilitados para ir? "El gueto vendría a ser la gente que se viste bien, a donde van los que combinan la ropa. Es vip. Después digo 'estelar' para los que ya están muy bien vestidos", responde.