Ya renuevan 50 cuadras de calles del microcentro sanjuanino: el plan y qué zonas incluye

La Municipalidad de Capital puso en marcha ayer domingo el Plan 50 Cuadras , una de las intervenciones urbanas más importantes de los últimos años en el microcentro, según catalogaron desde el municipio. La obra se extenderá durante aproximadamente seis meses, alcanzará un amplio sector comprendido entre avenida Alem y calle Caseros, y entre Laprida y Santa Fe, e implicará cambios temporales en la circulación vehicular mientras avanzan los trabajos.

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La iniciativa contempla la renovación integral de 87.500 metros cuadrados de calzada en las principales arterias del centro sanjuanino. El proyecto será financiado en su totalidad por el Gobierno de San Juan y ejecutado por la Municipalidad capitalina.

Según informaron desde el municipio, los trabajos se realizarán en dos frentes simultáneos. Uno avanzará de este a oeste, entre calle Caseros y avenida Alem, mientras que el otro lo hará de norte a sur, desde Laprida hasta Santa Fe. De esta manera, la totalidad de las calles ubicadas dentro de ese cuadrante serán intervenidas.

La planificación oficial prevé un promedio de tres días de trabajo por cuadra, aunque los tiempos podrán variar de acuerdo con las características de cada sector. En algunas calles se mantendrá la circulación parcial de vehículos, mientras que en otras será necesario implementar cortes totales de tránsito.

Uno de los principales desafíos será minimizar el impacto sobre la actividad comercial, administrativa e institucional del microcentro, una de las zonas con mayor movimiento de la provincia. Para ello, el municipio desplegará un operativo especial con personal de tránsito, monitores urbanos y equipos territoriales que informarán de manera permanente sobre el avance de las obras.

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Además, vecinos, comerciantes e instituciones podrán consultar los desvíos, restricciones y cortes programados a través de los canales oficiales del municipio, las redes sociales y la aplicación ECO. También estará disponible una plataforma específica para seguir en tiempo real el desarrollo de los trabajos y las interrupciones del tránsito.

Paralelamente, equipos de la Secretaría de Gobierno recorrerán las cuadras incluidas en el proyecto para brindar información personalizada y colaborar con la organización de las actividades cotidianas de quienes viven o trabajan en la zona.

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Desde la comuna destacaron que el Plan 50 Cuadras forma parte de una estrategia más amplia de mejora de la infraestructura urbana. En ese marco, recordaron que la gestión ya avanzó con la pavimentación de más de 200.000 metros cuadrados fuera de las cuatro avenidas y que ahora el foco está puesto en la modernización del microcentro, considerado un área clave para la movilidad y la actividad económica de la ciudad.

La intervención apunta a mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y optimizar la conectividad urbana en uno de los sectores más transitados de San Juan.