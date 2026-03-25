San Juan renueva su corazón con un ambicioso plan para repavimentar las calles del microcentro: cuáles mejorarán

La General Acha se prevé repavimentar en el tramo desde Santa Fe a 25 de Mayo.

La fisonomía urbana de la Ciudad de San Juan transita un proceso de cambio profundo que busca devolverle el esplendor a sus arterias más transitadas. Esta transformación no es nueva, ya que la ciudad viene desde el año 2025 ejecutando importantes asfaltos en calles emblemáticas que permitieron recuperar la transitabilidad en puntos neurálgicos. En aquel periodo, se logró un hito histórico al abordar un total de 400 cuadras a través de un plan coordinado con el Gobierno Provincial, que incluyó la repavimentación de tramos fundamentales como la calle 25 de Mayo, Avenida Alem, Las Heras, Urquiza y diversas intervenciones en Paula Albarracín de Sarmiento. Este esfuerzo previo sentó las bases para una planificación que hoy busca sanear definitivamente el casco histórico.

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Más que obras La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas

Para este 2026, el foco de la gestión se concentrará de manera estratégica en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, extendiéndose sobre todo en arterias paralelas que corren en sentido Norte-Sur, las cuales hoy lucen muy deterioradas, con baches profundos y protuberancias que dificultan el flujo vehicular y ponen en riesgo la seguridad de los conductores. Se trata de sectores clave que, por diversos motivos, no se tocaban hace años y requerían una intervención urgente para revertir su estado de abandono.

image La intendenta Susana Laciar develó los asfaltos que planea hacer en el centro sanjuanino.

Según la planificación presentada por la intendenta Susana Laciar en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, los tramos específicos a pavimentar durante este año son:

• Caseros de Mitre a Libertador.

• Aberastain de Santa Fe a Libertador.

• Jujuy de Santa Fe a Libertador.

• Rioja de Santa Fe a San Luis.

• Tucumán de Mitre a San Luis.

• General Acha de Santa Fe a 25 de Mayo.

• Mendoza de Santa Fe a Libertador.

• Entre Ríos de Santa Fe a San Luis.

• Sarmiento de Santa Fe a Laprida.

• Alem de Santa Fe a Av. Libertador.

• Santa Fe de Alem a Aberastain.

• Mitre de Caseros a Mendoza.

• Rivadavia de Caseros a Rioja.

• Laprida de Av. Rioja a Alem.

image El mapa muestra (líneas amarillas) todas las intervenciones previstas este año en calles del microcentro de San Juan.

También se prevé asfaltos nuevos en la continuidad del programa Urbano de Repavimentación, en otras zonas que rodean al microcentro, muy transitadas. Los tramos que se mejorarán son:

• 9 de julio de Las Heras a Urquiza.

• Gral. Acha de 25 de Mayo a Juan Jufré.

• Salvador María del Carril de Chile a Coronel Diaz.

• España de Maipú a Av. Libertador (ahora en obra).

Estas obras no solo buscan mejorar la capa asfáltica, sino que se enmarcan en un concepto de orden y planificación logística que pone al vecino en el centro de la gestión.

La ejecución se realizará mayormente bajo el esquema por el cual el municipio define las prioridades técnicas y la provincia aporta los recursos para su concreción, garantizando así una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Más que asfalto: banquinas y cordones

El plan de infraestructura vial para el 2026 no se agota en el nuevo pavimento, sino que contempla la continuidad de programas esenciales para la jerarquización de los ejes urbanos. Se dará especial relevancia al programa de banquinas y cordón zapata, cuyo objetivo primordial es mejorar aquellas zonas de la ciudad que aún cuentan con bordes de tierra o donde el cordón vial es inexistente.

Además de las nuevas pavimentaciones, se ejecutarán obras complementarias como la construcción de rampas de accesibilidad, restitución de acequias y la instalación de cordones de hormigón armado en sectores que requieren urgentes mejoras como las calles Entre Ríos, Urquiza, Brasil y Rivadavia, buscando optimizar la zona y otorgar una mejor conectividad a los cuatro distritos de la capital.

El renacer de las plazas emblemáticas

En paralelo al desarrollo vial, la recuperación de los espacios verdes sigue siendo un pilar fundamental de la gestión para este año. El programa "Volvamos a las Plazas" continuará con la refuncionalización de diversos paseos vecinales como las plazas Belgrano, B° UVT, Barrio Frondizi y Los Andes, entre otras, incorporando muros corpóreos iluminados y nuevas luminarias led para brindar mayor seguridad. Sin embargo, la gran apuesta para este 2026 es la finalización de la rehabilitación integral de tres espacios que son orgullo de los sanjuaninos: la Plaza Salvador María del Carril en Desamparados, la Plaza Gertrudis Funes y la emblemática Plaza Aberastain. Estas intervenciones no solo buscan la estética, sino fomentar la convivencia y la apropiación del espacio público por parte de las familias capitalinas.