La "Mesa de Gebel" llega a San Juan con propuestas presidenciales

Mientras la CGT Regional San Juan se encuentra en plena definición por la renovación de autoridades, Eduardo Cabello avanza en otro frente político que excede al sindicalismo provincial. A mediados de junio llegará a San Juan la denominada “Mesa de Gebel”, el espacio que impulsa, hacia el 2027, la candidatura presidencial del pastor y conferencista Dante Gebel y del que el dirigente sanjuanino forma parte activa .

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Cabello será el anfitrión del encuentro que podría reunir en la provincia a Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes; José “Vasco” Minaberrigaray, del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines; y Eduardo Casielles, legislador y uno de los fundadores de La Libertad Avanza, hoy distanciado políticamente de Javier Milei.

La visita forma parte del armado nacional que busca instalar la propuesta de “Presidante” en distintos puntos del país. Aunque Gebel todavía no confirmó públicamente una candidatura, dentro del espacio aseguran que el trabajo territorial ya está en marcha y que el objetivo es seguir sumando volumen político mientras intentan convencerlo de dar el salto a la competencia electoral.

Este armado se da en medio de un proceso eleccionario dentro de la CGT en San Juan. Si bien aún no hay fechas para el día de las elecciones, todo indica que será en este mes de junio y que, el objetivo, es que sea bajo lista única. Históricamente, la regional San Juan siempre fue la primera de todas las regionales en realizar las elecciones.

En este contexto, Cabello confirmó que volverá a ser candidato dentro de la central obrera, pese a que tiempo atrás había dejado abierta la posibilidad de correrse. Su continuidad aparece hoy como una posibilidad concreta dentro de una CGT que busca ordenar primero su interna antes de entrar de lleno en las definiciones electorales nacionales.

Aunque Cabello trabaja abiertamente en el armado político vinculado a Gebel, puertas adentro de la CGT hay sectores que prefieren no anticipar respaldos presidenciales y sostienen que la prioridad sigue siendo la reorganización interna. Otros referentes, en cambio, observan más de cerca el escenario del peronismo nacional y no esconden simpatías por una eventual construcción alrededor de Axel Kicillof de cara a 2027.

Pero las elecciones nacionales no se agotan en la eventual candidatura de Kicillof y Gebel. De hecho, el senador sanjuanino Sergio Uñac ya confirmó que busca una carrera presidencial. El exgobernador es muy cercano a Cabello y, de hecho, este último fue invitado a un "locro" donde se explicó el por qué de la candidatura nacional. Según confirmaron algunas fuentes, el referente de la UOCRA no busca "restarle" a su amigo, pero no dejará de lado la carrera de "Presidante".