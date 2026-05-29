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Escándalo

Detuvieron al extitular de Arsat: encontraron 650.000 dólares y drogas en su departamento

Se trata de Facundo Leal, quien fue funcionario durante los gobiernos de Alberto Fernández y Milei. Hallaron monedas de distintos países en su domicilio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Facundo Leal fue detenido el miércoles en su departamento de Palermo, luego de un allanamiento. Los agentes hallaron casi u$s650.000 en efectivo, ketamina, MDMA y cocaína. También encontraron monedas de otros seis países.

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Leal es un funcionario con 20 años de carrera en el Estado. Presidió ARSAT entre 2022 y junio de 2025. Luego, el gobierno de Javier Milei lo designó al frente del ORSNA, el organismo que regula el sistema aeroportuario nacional.

Ejerció ese cargo hasta enero de este año. Al momento de su detención, seguía en la nómina de ARSAT como planta permanente.

El operativo que terminó con su arresto no lo tenía como objetivo inicial. La investigación arrancó por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, iniciada cuando comenzó la gestión de Milei, y fue derivada al juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y la fiscalía de Fernando Domínguez.

A medida que avanzaron las medidas de prueba, el expediente incorporó nuevas líneas de análisis. Los cruces de información llevaron a los investigadores a detectar indicios de potencial corrupción en contratos de la empresa.

El resultado: entre 12 y 15 allanamientos simultáneos ejecutados esta semana en distintos puntos. Uno de esos domicilios era el de Leal.

Qué encontraron en el departamento del extitular de Arsat

El operativo se realizó en su departamento de Palermo. Lo que hallaron los agentes no guardaba relación directa con el robo de equipos que había originado todo.

Las sustancias secuestradas fueron las siguientes:

  • Casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA
  • Más de 70 pastillas de MDMA
  • Cocaína (cantidad indefinida)

La policía también halló más de u$s650.000 en efectivo y alrededor de $2.000.000. Pero además: pesos uruguayos, mexicanos, colombianos, reales, euros y hasta chelines tanzanos.

La variedad de monedas abrió una línea de investigación propia: no se trata solamente de una suma elevada de dinero en efectivo, sino de divisas de al menos siete países distintos almacenadas en un departamento privado, sin que hasta el momento exista una explicación oficial sobre su origen o destino.

El operativo también produjo el secuestro de una cantidad significativa de elementos para peritaje. Teléfonos celulares, notebooks, un iPad, pendrives y un smartwatch. Se incautó además documentación considerada relevante para la causa.

Entre los objetos secuestrados hubo una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo de sustancias y un vapeador con aceite de cannabis.

Quién es Facundo Leal y qué papel tenía en el Gobierno

Leal ocupa cargos dentro del Estado hace casi 20 años. Presidió ARSAT, la empresa estatal que administra infraestructura crítica de telecomunicaciones y servicios satelitales, entre 2022 y junio de 2025.

Después, el gobierno de Milei lo colocó al frente del ORSNA, el organismo que regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional. Ejerció ese cargo hasta enero de este año.

Allí adquirió un papel de gran relevancia dentro de la secretaría de Transporte. Algunos incluso lo apuntaban como una especie de jefe de Gabinete de Luis Pierrini, el exsecretario que dejó su cargo en enero, al mismo tiempo que Leal.

En la práctica, afirman fuentes del sector, intervenía en decisiones de gestión, negociaciones internas y articulaciones entre organismos que excedían las responsabilidades formales de cualquiera de los cargos que ocupó.

Pierrini y Leal renunciaron en enero, presuntamente "invitados" a hacerlo. El motivo: haber utilizado una aeronave del entorno del empresario Toviggino para viajar a Barcelona. Según publicó Carlos Pagni, usaron el mismo avión que trajo a Nahuel Gallo a la Argentina.

Tras la salida de Leal, el gobierno colocó en el ORSNA a Noelia Ruiz, parte del equipo más cercano del asesor presidencial.

Leal quedó detenido y se le tomó declaración. La causa ahora avanza en múltiples frentes: el robo de equipamiento tecnológico, los indicios de corrupción en contratos y el origen del dinero y las drogas halladas en su domicilio.

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