Quién es el joven motociclista que está grave tras chocar contra un árbol en Santa Lucía

Un violento choque ocurrido en Santa Lucía dejó a un joven de 21 años al borde de la muerte y generó una fuerte conmoción en su entorno. Con el paso de las horas, comenzó a conocerse su identidad y también el dramático pedido de ayuda que circula en redes sociales.

En Flagrancia Lucía Rubiño: llantos y abrazos sentidos, las conmovedoras escenas en el juicio contra el joven que la atropelló y mató

Se trata de Elián Yoel Cruz Campillay, quien pelea por su vida en el Hospital Rawson tras haber protagonizado un choque de extrema violencia contra un árbol en la vía pública.

image

En paralelo, durante la mañana de este viernes comenzó a viralizarse un mensaje en redes sociales acompañado por una imagen del joven, donde familiares y allegados apelan a la solidaridad: “Por favor pido cadena de oración para Elián Cruz. Hoy más que nunca está por entrar a ser operado, una operación muy delicada. Por favor ayúdenme a pedir oración por él”.

El caso

El hecho se registró minutos antes de la medianoche del jueves, alrededor de las 23:41, en calle Roque Sáenz Peña, pasando Colón. Según las primeras reconstrucciones, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Blitz 110cc cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y terminó impactando de lleno contra un árbol.

Al arribar al lugar tras un llamado de emergencia, efectivos policiales encontraron la moto tendida sobre el asfalto y al joven inconsciente, siendo asistido por personal médico del servicio de emergencias 107.

image

De inmediato fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde los profesionales constataron la gravedad de las lesiones: traumatismo encéfalo craneal (TEC) grave y múltiples politraumatismos. Luego de ser estabilizado, quedó internado en Terapia Intensiva, con pronóstico reservado.

El caso es investigado por la UFI Delitos Especiales, con la intervención de la ayudante fiscal Agostina Gómez y el fiscal Iván Grassi (subrogante). De acuerdo a la principal hipótesis, se trataría de una caída sin participación de terceros, aunque las pericias continuarán para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.