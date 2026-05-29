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Licitación

Histórico: Vialidad Provincial abrió la puja entre empresas para repavimentar la Circunvalación completa

Con una inversión que supera los 15.000 millones de pesos, se busca optimizar la seguridad y el tránsito en los 16 kilómetros de la calzada más utilizada por los sanjuaninos. Las obras se dividieron en dos, una por cada anillo. El 12 de junio se conocerán los oferentes.

Por Miriam Walter
Personal de Vialidad Provincial realizando obras en la Circunvalación (Imagen Ilustrativa)

Personal de Vialidad Provincial realizando obras en la Circunvalación (Imagen Ilustrativa)

La Dirección Provincial de Vialidad acaba de dar un paso clave para concretar uno de los proyectos de infraestructura más esperados por los sanjuaninos. A través del lanzamiento de dos licitaciones públicas, el Gobierno de San Juan busca cumplir la promesa realizada por Marcelo Orrego de repavimentar la totalidad de la Avenida de Circunvalación, la arteria más transitada de la provincia. Este ambicioso plan permitirá mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad de esta vía que ya superó su vida útil sin recibir el mantenimiento adecuado durante años.

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La Avenida de Circunvalación, técnicamente denominada Autopista A-014, es una vía bajo jurisdicción nacional y se sabe que es decisión de la gestión de Javier Milei no invertir en obra pública en todo el país. En este marco, gracias a un convenio aprobado por el Decreto N°1928 y ratificado por la Ley N°2708-A, junto con una adenda ratificada por la Ley N°2774-A entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Nacional de Vialidad, la provincia está facultada para intervenir directamente en su mejora. Esta decisión administrativa permite que el gobierno sanjuanino utilice fondos propios para financiar los trabajos en una ruta clave que atraviesa los departamentos de Capital, Santa Lucía y Rivadavia.

Previamente a este anuncio de repavimentación total, ya se hicieron en 2025 fuertes intervenciones en la avenida, como el recambio completo a iluminación LED, la instalación de paneles solares para el sustento energético de las luminarias, mejoras en los accesos y la colocación de pórticos inteligentes para el control del tránsito.

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Estrategia para no molestar

La estrategia de desglosar la obra en dos anillos es para que dos empresas distintas trabajen de forma simultánea y se puedan optimizar los tiempos y reducir las molestias a los usuarios.

Según el último censo publicado por Vialidad Nacional, por esta avenida circulan en promedio unos 40 mil vehículos por día, convirtiéndola en uno de los corredores viales más transitados y estratégicos de la provincia.

Los trabajos se ejecutarán por tramos y priorizando horarios nocturnos, con el objetivo de minimizar inconvenientes en la circulación y garantizar mayor seguridad durante la ejecución.

El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, explicó que el objetivo es “que la obra comience durante el segundo semestre”, y detalló que la intervención se realizará “de la misma manera que se hizo en la Avenida Libertador”, es decir, “sin cortar el tránsito y por tramos para evitar interrupciones que perjudiquen a los usuarios”.

Las tareas abarcan desde la señalización horizontal y vertical completa hasta la gestión de desvíos y horarios de trabajo, los cuales deberán incluir jornadas nocturnas con sistemas de balizamiento estratégicos para mitigar el impacto del alto flujo vehicular diurno.

En ambas licitaciones, las empresas adjudicatarias serán responsables de gestionar todos los permisos ambientales, la comunicación con los vecinos frentistas y la provisión de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas desde yacimientos o comercios autorizados.

Mejora del anillo interno

La licitación número 11 corresponde a la repavimentación del anillo interno de la autopista y cuenta con un presupuesto oficial de 7.880.007.000 de pesos al mes de mayo de 2026. El plazo de ejecución fijado es de 180 días corridos y la apertura de sobres se realizará el próximo 12 de junio.

Según se informó, la estructura actual de rodamiento presenta 5 kilómetros de pavimento rígido de hormigón y 11 kilómetros de pavimento flexible de asfalto. En el sector de hormigón se demolerán las losas deterioradas para reemplazarlas por una base estabilizada con cemento e imprimación. La obra general incluye el sellado de grietas, bacheo, riego de liga y la ejecución de una bicapa de asfalto en caliente. El plan también exige preservar los gálibos verticales en los puentes de las calles Mendoza Norte y Tucumán, además de elevar el nivel de las barandas, reemplazar postes del sistema de contención lateral Flex Beam y restituir juntas Thormack en los puentes.

Mejora del anillo externo

De manera paralela, se lanzó la licitación para el anillo externo de la Circunvalación, con un presupuesto oficial asignado de 7.882.748.000 de pesos y un plazo idéntico de 180 días para su finalización. Los requerimientos técnicos para el anillo externo replican exactamente lo proyectado para el interno, con la intervención sobre 5 kilómetros de hormigón viejo y 11 kilómetros de asfalto. Así, se conocerá qué empresas buscan quedarse con los trabajos el día 12 de junio próximo, cuando se prevé la apertura de sobres.

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