El cura de Jáchal salió al cruce en medio del debate por la capilla de Villa Mercedes: "La verdad del camino realizado"

El sacerdote de Jáchal Gustavo Vaca salió a explicar por qué se definió la demolición de la capilla de Villa Mercedes.

En medio del debate y la polémica por el estado de la capilla de Villa Mercedes, que data de 1886, y después de que las autoridades del Gobierno, en la voz del ministro de Turismo Guido Romero, negaran que la demolición del edificio estuviera definida, el sacerdote de Jáchal ofreció su respuesta. En un comunicado público, el padre Gustavo Vaca presentó una cronología detallada de todas las gestiones, informes técnicos, reuniones institucionales y pedidos de asistencia realizados desde 2019 para atender la situación estructural del Templo Nuestra Señora de las Mercedes. Al respecto afirmó: “Considero oportuno expresar mi preocupación ante algunas declaraciones”.

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En el comunicado público, Vaca, administrador parroquial de la Parroquia y Santuario San José y de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, reconstruyó el proceso de investigaciones, evaluaciones técnicas y gestiones institucionales realizadas durante los últimos años.

El documento que presentó fue titulado “Secuencia de actuaciones del Templo de Nuestra Señora de las Mercedes - Villa Mercedes – Jáchal”. En él, el sacerdote explicó que su intención es "aportar información precisa y documentada sobre el camino recorrido desde la detección de los problemas estructurales del edificio, especialmente después de que el templo fuera inhabilitado para el acceso público".

En el inicio de su declaración, Vaca recordó que el templo pertenece al Arzobispado de San Juan de Cuyo y permanece bajo su cuidado, destacando el valor histórico, patrimonial y religioso que posee para toda la comunidad. Asimismo, sostuvo que "la antigüedad y la relevancia del edificio exigen que cada paso sea llevado adelante con responsabilidad, transparencia y el debido respaldo técnico".

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El sacerdote señaló que, en su carácter de administrador parroquial, consideró necesario realizar una “memoria certificada” de todo el proceso, poniendo a disposición la documentación respaldatoria vinculada a las distintas actuaciones efectuadas ante organismos provinciales, instituciones académicas y autoridades gubernamentales.

Un recorrido que comenzó antes del terremoto de 2021

Dentro de la cronología difundida, uno de los primeros antecedentes remite al 19 de noviembre de 2019, cuando el Consejo de Patrimonio de la Provincia de San Juan, mediante el Acta 142, propuso a la Cámara de Diputados la declaratoria del lugar como Solar Histórico. Días después, el 28 de noviembre de ese mismo año, la Legislatura provincial aprobó la Ley 2011-F mediante la cual se declaró Solar Histórico Provincial.

"La situación tomó una nueva dimensión tras el terremoto ocurrido el 18 de enero de 2021, cuando un sismo de magnitud 6.4 en la escala de Richter y una intensidad VII en la escala Mercalli afectó a distintos puntos de San Juan", dice el texto.

Y continúa: "Posteriormente, el entonces párroco Orlando Sánchez solicitó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) una inspección técnica para evaluar el estado del edificio religioso. Como resultado de esa intervención, el organismo emitió un informe que recomendó la inhabilitación del templo para el acceso público debido a las condiciones detectadas".

Ese mismo año también se realizaron gestiones ante organismos provinciales vinculados al patrimonio cultural para avanzar en su reconocimiento y protección institucional, según el documento.

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La cronología difundida por el padre Vaca muestra que durante 2024 se retomaron las gestiones para obtener nuevos estudios que permitieran objetivar el estado estructural del edificio.

"El 24 de junio de ese año, solicitó formalmente a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan la realización de un relevamiento técnico. La petición fue presentada personalmente al decano Guillermo Velazco. Meses después, el 9 de diciembre de 2024, visitó el lugar la arquitecta Ana V. Pochi, especialista enviada por la universidad, mientras que el 18 de diciembre se emitió el informe correspondiente sobre la situación observada en el templo", indica la reseña. Aunque en este aspecto cabe recordar que, desde la Facultad de Arquitectura confirmaron que se acercaron a ver el templo, pero aclararon que nunca fueron convocados para realizar el estudio completo que debe ponerse en marcha en estos casos.

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El documento indica además que, paralelamente, se gestionó la participación de organismos provinciales dependientes del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía para sumar nuevas valoraciones profesionales sobre el estado edilicio.

Para continuar, el comunicado cita que, durante 2025 se desarrolló una intensa agenda de reuniones, inspecciones y solicitudes dirigidas a distintos organismos provinciales.

Entre ellas se destaca la visita realizada en enero por profesionales de la Subsecretaría de Arquitectura, así como la solicitud efectuada por el Arzobispado de San Juan de Cuyo para mantener reuniones informativas sobre la situación del edificio.

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"En abril de ese año se concretó una reunión de socialización de los informes obtenidos hasta ese momento, de la que participaron funcionarios municipales, representantes de distintas instituciones, profesionales técnicos, fuerzas de seguridad, integrantes del sistema de salud y miembros de la comunidad parroquial", indica el texto.

Y suma: "Posteriormente, en agosto de 2025, Vaca solicitó al intendente de Jáchal, Matías Espejo, la construcción de un cerco perimetral alrededor del templo ante el riesgo de colapso de algunas estructuras y con el objetivo de prevenir accidentes que pudieran afectar a vecinos y estudiantes de la Escuela 24 de Septiembre".

Al mismo tiempo, afirma que ese mismo mes también se realizaron presentaciones formales ante el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes para que la Dirección de Patrimonio de la Provincia efectuara una valoración especializada del deterioro del edificio, y ante el Ministerio de Infraestructura para solicitar recursos destinados a una futura intervención.

Y que las actuaciones continuaron durante septiembre y octubre con relevamientos, actas oficiales y la emisión de informes técnicos elaborados por organismos provinciales vinculados al patrimonio cultural.

"Finalmente, en noviembre de 2025 se realizó una reunión pública abierta a toda la comunidad de Villa Mercedes, donde se socializaron tanto los informes técnicos elaborados por Patrimonio como los presupuestos económicos requeridos para avanzar con la intervención del histórico edificio religioso", cita la publicación.

Según el detalle aportado por el sacerdote, uno de los momentos importantes del proceso se produjo el 23 de abril de 2026 con la firma del Convenio Marco de Asistencia y Colaboración Mutua entre el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan y el Arzobispado de San Juan de Cuyo.

El sacerdote asegura que el acuerdo fue rubricado por el ministro Fernando Perea y el arzobispo Jorge Lozano, constituyéndose en una herramienta institucional destinada a avanzar en acciones concretas vinculadas al templo.

“Posteriormente, el 12 de mayo de 2026, el gobernador Marcelo Orrego ratificó mediante decreto todas las partes del convenio firmado entre ambas instituciones, dando respaldo formal a las acciones previstas”, asegura.

Un llamado al diálogo

En la parte final de su comunicado, Gustavo Vaca manifestó su preocupación por algunas declaraciones públicas realizadas recientemente sobre el tema, al considerar que "ciertas expresiones podrían poner en duda el compromiso y la responsabilidad de quienes han trabajado durante años en este proceso".

El sacerdote sostuvo que "las actuaciones desarrolladas han sido públicas y abiertas a la participación de todas aquellas personas e instituciones que quisieran involucrarse de manera responsable". También afirmó que "nunca existió la intención de excluir a quienes pudieran aportar conocimientos técnicos o profesionales para contribuir a la búsqueda de soluciones".

Finalmente, Vaca llamó a que los debates y las diferencias puedan canalizarse mediante el diálogo, el respeto institucional y la búsqueda de consensos, remarcando la necesidad de preservar la unidad de la comunidad en torno a un patrimonio que forma parte de la historia y la identidad de Villa Mercedes. El comunicado concluye con una cita del Salmo 122: “Haya paz dentro de tus muros”.

El comunicado completo

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