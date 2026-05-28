Tarot y Astrología ¿están de moda o salieron del closet para quedarse?

Siempre hubo interés por la astrología, por el tarot, por las cartas astrales, aunque pocos decían que esa era su actividad cotidiana o que era su herramienta de consulta para conocer aspectos de su vida. Lo cierto es que en la actualidad están en pleno auge, salieron a la luz para dejar atrás el oscurantismo, y son cada vez más los que se vuelcan a su estudio y práctica. Tanto es así que este año comenzaron cursos de formación, y preparan para agosto el primer Congreso de Astrología de San Juan, mientras que otros ofrecen tardes de tarot con amigas. Eso sí, todos los astrologos/as y tarotistas aseguran que son herramientas para el autoconocimiento que se alejan de lo que alguna vez se creyó que eran métodos de predicción o adivinación.

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Una de las primeras hipótesis es que en un mundo hiperconectado pero a menudo caótico, los símbolos ofrecen un respiro, permiten ordenar la experiencia humana y habilitar preguntas importantes sobre el presente. También hay quienes dicen que la pandemia influyo en este desarrollo ya que “mucha gente realizó introspecciones y busco respuestas que necesita encontrar”.

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En la actualidad se utilizan ampliamente como métodos de autoconocimiento, de reflexión emocional y guía psicológica. Su popularidad creció tanto que se convirtieron en un fenómeno cultural transversal. Quienes se acercan para experimentarlo, los usan como un "espejo" para explorar miedos, deseos y desbloquear emociones.

Todos los consultados acuerdan que el público que los busca es heterogéneo, aunque las mujeres están a la cabeza de la demanda, mientras que las edades van desde los 18 hasta adultos mayores. Las consultas están vinculadas a las relaciones de pareja, trabajo y finanzas, pero lejos de irse con un respuesta concreta, se van con herramientas que les permiten “enfrentar de diferentes maneras sus principales intereses”.

A diferencia de lo que se pensaba cuando la astrología era netamente predictiva, ahora apunta a lo que denominan “astrología evolutiva”, que se aborda como un lenguaje simbólico orientado al autoconocimiento

Paula Martín rompe el hechizo lunar

Paula Martín es actriz, y desde hace algunos años especialista en astrología y tarot, tras haber experimentado meditaciones vinculadas a la simbología del tarot egipcio que la llevaron a estudiar y descubrir una herramienta de autoconocimiento y exploración del inconsciente.

Ya preparada en saberes y experiencias, lanzó junto a la cantante, compositora y también especializada en astrología, Kika Alonso, el Taller Astro 101 “Rompiendo el hechizo lunar”, que comenzará el 18 de junio a las 18 en el chalet Cantoni –Libertador 3339 Oeste Rivadavia.

Se trata de una experiencia introductoria de astrología para acercarse a la carta natal desde una mirada sensible y vivencial. “A lo largo de las clases se explorarán los signos, los elementos y las energías principales de la carta astral, profundizando especialmente en la Luna y en los patrones emocionales que influyen en nuestra vida cotidiana. La propuesta integra además dinámicas expresivas y corporales para llevar la experiencia astrológica al cuerpo”, cuenta Paula.

Ella sostiene que esta especie de moda por el tarot nació por una combinación de factores astrológicos, sociales y psicológicos. Desde una perspectiva técnica, Paula menciona que existen movimientos planetarios generacionales que marcan quiebres en las estructuras de pensamiento, como la entrada de Plutón en Capricornio y de Urano en Tauro. Además suma la pandemia como un punto de inflexión clave. “Yo creo que fue un factor fundamental, ya que provocó un quiebre en la manera en que los seres humanos percibíamos la realidad y el trabajo. La gente tuvo que irse un poco para adentro y buscar herramientas que les permitieran encontrar un sentido a lo que les estaba pasando”, cuenta.

Para ella el tarot se presenta como una vía para ordenar la información del inconsciente y como una herramienta de autoconocimiento y autoobservación. ”Además el auge de las redes sociales y la tecnología permitió que éstas resurgieran y estuvieran disponibles justo cuando la gente las necesitaba. Creo que las situaciones de crisis acercan a estos lenguajes al igual que la curiosidad”, agrega.

astrokika Kika Alonso, cantante, música y astróloga

Valeria Cioni, estilista y tarotista

Valeria, también peluquera y esteticista, lo primero que destaca es que el tarot no es una herramienta de adivinación, sino que orienta a un proceso de autoconocimiento y una guía para tomar mejores decisiones. “Esta práctica ofrece un abanico de posibilidades para que el consultante identifique el camino más conveniente en su presente. Eso sí, siempre le digo a las personas que no se dejen persuadir por chantas, que se interioricen si estudió y conoce el tema profundamente”, explica.

Vale hace mucho hincapié en la evolución de esta disciplina que ha superado antiguos estigmas de ocultismo para ser vista hoy como un recurso de orientación espiritual. “En el pasado, esta práctica estaba fuertemente asociada al ocultismo, a algo oscuro y maligno, sin embargo esa percepción ha cambiado, en parte gracias a la aparición de nuevos diseños, como los mazos angelicales, que demuestran que el tarot no tiene por qué estar relacionado con la oscuridad. Ahora se usa para observar un abanico de posibilidades y no como herramienta para adivinar el futuro".

Silvina Pagés fusiona plástica con tarot

Silvina, artista plástica sanjuanina, comenzó a formarse en tarot y runas desde hace años aunque recién hace siete lo inició formalmente. Por años tiraba las cartas de tarot a sus amigas hasta que en un momento especial de su vida comenzó a hacerlo de manera profesional.

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Sostiene que las lecturas “no son más que herramientas de autoconocimiento y enfoque evolutivo, alejándose de la simple predicción para centrarse en los bloqueos y potencialidades del consultante. Personalmente hago mucho análisis visual y simbólico profundo, donde incluso invito a los participantes a pintar sus propios arcanos para procesar los mensajes recibidos. Considero que estas disciplinas holísticas han ganado visibilidad social, convirtiéndose en espacios terapéuticos para transitar crisis personales y buscar orientación en temas sentimentales o laborales”, asegura

La artista realizaconsultas particulares, pero además ofrece su servicio a grupos de amigas o amigos que quieran pasar un rato íntimo y agradable; a distintos eventos como cumpleaños u otros que la requieran, e incluso ofrece tarjetas para quienes quieran obsequiar una hora aproximadamente de tarot. “Además lo complemento con el uso runas para otorgar mayor claridad a los mensajes”, indica.

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Mariano y el primer congreso

Mariano Herrera se formó en la Escuela Consideral, una institución dirigida por Beatriz Leverato y Alejandro Lodi ubicada en el barrio de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde él vivió durante ocho años. La carrera duró tres años y todo comenzó por una curiosidad que se transformó en pasión.

Además de astrólogo es instructor de yoga que entiende “la astrología como un lenguaje simbólico y una herramienta de autoconocimiento vinculada a los ciclos naturales, alejándola de las prácticas meramente predictivas”.

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En este contexto de valoración de estas disciplinas, organizó el primer congreso de astrología en San Juan junto a Ayelén Trad y Agostina Tassi, ambas astrólogas. El encuentro será el próximo 22 de agosto en el Museo Franklin Rawson. También contará con la presencia de Kika Alonso en la parte musical. Será una jornada con charlas que tendrán un enfoque que va desde lo más básico para principiantes hasta temas más profundos, como los movimientos de los planetas transpersonales, pero siempre con un lenguaje "bajado a tierra" y comprensible para todos.

“El congreso busca ser muy amigable e interactivo, por lo que se planea incluir juegos y dinámicas para que la gente participe. Habrá personas encargadas de realizar breves devoluciones y calcular la carta natal (sol, luna y ascendente) para aquellos asistentes que no conozcan sus datos básicos”, explica Mariano, quien dicta clases en un curso de Astrología que dura dos años.

Estará abierto al público en general, aficionados y astrólogos, con la intención de que cualquier persona pueda sentarse y entender los temas sin necesidad de conocer terminología técnica.

Mariano lleva adelante su tarea de profe de yoga y de astrólogo en el Instituto Narayani ubicado en Santa Lucía, siempre dirigido a la parte educativa ya que allí junto a su madre imparten clases formativas y prácticas.

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Contactos

Para taller de Paula Martín y Kika Alonso: 2645122158 2644430413

Mariano Herrera, organizador del Congreso de Astrología: 911 6444 2539 0 @marianoyoga

Valeria Cioni: @valeria_cioni22

Silvina Pagés: 264 580 5517