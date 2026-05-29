Los Nocheros celebran 40 años de magia en San Juan con un condimento bien local

Una de las agrupaciones más grandes y emblemáticas de la historia del folclore argentino se prepara para vivir una noche inolvidable en la provincia. En el marco de las celebraciones por sus cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida sobre los escenarios, Los Nocheros pisarán la imponente sala principal del Teatro del Bicentenario el próximo sábado 22 de agosto. Bajo el lema "La Historia Sigue", el conjunto salteño repasará un repertorio plagado de éxitos que marcaron a fuego el cancionero popular hispanoamericano.

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La expectativa en el público local es absoluta, no solo por el reencuentro con las zambas y baladas románticas que revolucionaron el género musical en los años noventa, sino también por un fuerte lazo que unirá el show directamente con las raíces locales en esta oportunidad. Para esta presentación especial, la emblemática banda contará con la frescura y la potencia de la provincia de San Juan.

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Orgullo Sanjuanino

El show de Los Nocheros contará de manera estelar en los coros con las encantadoras y reconocidas voces de Flor Carmona y Ania Banchig. Ambas artistas, de destacada e indiscutible trayectoria en la escena cultural de la región, aportarán su talento y calidez vocal para engalanar un espectáculo que promete ser histórico.

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Tanto Flor Carmona como Ania Banchig han sabido consolidar un nombre propio gracias a su versatilidad, carisma y calidad interpretativa en distintos proyectos de la provincia. Su incorporación a las filas de un gigante de la música nacional como Los Nocheros representa un enorme reconocimiento a sus carreras individuales.