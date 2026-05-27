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A pura música

Con Milo J de Oro, conocé a todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

La gala de los premios más importantes del mundo de la música en el país se realizó en el Teatro Coliseo con público general por primera vez.

Por Agencia NA
Con apenas 19 años, Milo J ganó el Gardel de Oro y se alzó otras 12 estatuillas en los Premios Gardel 2026.

Con apenas 19 años, Milo J ganó el Gardel de Oro y se alzó otras 12 estatuillas en los Premios Gardel 2026.

Durante la noche de este martes se estregaron los Premios Gardel 2026 en el Teatro Coliseo, fueron conducidos por Diego Leuco en la gala que, por primera vez en 28 años, contó con la presencia de público general. El gran ganador de la noche fue Milo J, quien no solamente se alzó con la estatuilla en las categorías de Canción del año, Mejor álbum conceptual, Mejor canción urbana, entre otras, sino que fue galardonado con Álbum del año por La vida era más corta y se quedó con el Gardel de Oro.

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“Me cambió la vida”, aseguró el músico cuando se refirió a la implicancia que tuvo este disco en su vida durante el discurso de aceptación del premio. Además, agradeció a quienes lo crearon junto a él, a su madre, a su novia y a sus fans.

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Conocé a todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

Reconocimiento a la trayectoria

  • Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)

Álbum del Año (Gardel de oro)

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista Pop

  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
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Canción del Año

  • "Niño" – Milo J

Mejor Álbum de Jazz

  • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum Urbano

  • 166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Álbum de Pop Rock

  • Polvo de estrellas – Turf
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Mejor Canción de Folklore

  • "Niño" – Milo J

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

  • Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

  • Gracias a la Vida – Abel Pintos
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Mejor Álbum Rock Alternativo

  • Exultante, Carca

Productor del año

  • Evlay

Mejor Videoclip Corto

  • “Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

Mejor Canción Pop Rock

  • “#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Tango

  • “La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

Mejor Álbum Infantil

  • Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Música Electrónica

  • Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

Mejor Canción en Vivo

  • “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

  • El Desvelo, La Delio Valdez
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Mejor Canción de Rock

  • “In the City”, Charly García & Sting

Mejor Álbum de Reggae/Ska

  • La Respuesta, Leonchalon

Mejor Canción de Pop

  • "Mejor que vos" – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

  • "Gil" – Milo J, Trueno

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

  • EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Mejor Videoclip Largo

  • Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
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Mejor Álbum Grupo de Rock

  • Divididos - Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

  • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Colaboración

  • "Mejor que vos" – Lali & Miranda!

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

  • EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Cuarteto

  • Que sed – Luck Ra
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Mejor Álbum en Vivo

  • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Canción de Autor

  • "Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez

Mejor Nuevo Artista

  • Blair

Grabación del Año

  • "Niño" – Milo J

Mejor Álbum de Música Global

  • Latinaje – Cazzu

Mejor Colaboración Urbana

  • Gil Milo J, Trueno

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

  • Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Canción Urbana

  • "Olimpo" – Milo J

Mejor Álbum Pop Alternativo

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Conceptual

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Canción Tropical / Cumbia

  • "Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

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