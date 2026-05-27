Con Milo J de Oro, conocé a todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

Durante la noche de este martes se estregaron los Premios Gardel 2026 en el Teatro Coliseo, fueron conducidos por Diego Leuco en la gala que, por primera vez en 28 años, contó con la presencia de público general. El gran ganador de la noche fue Milo J, quien no solamente se alzó con la estatuilla en las categorías de Canción del año, Mejor álbum conceptual, Mejor canción urbana, entre otras, sino que fue galardonado con Álbum del año por La vida era más corta y se quedó con el Gardel de Oro.
“Me cambió la vida”, aseguró el músico cuando se refirió a la implicancia que tuvo este disco en su vida durante el discurso de aceptación del premio. Además, agradeció a quienes lo crearon junto a él, a su madre, a su novia y a sus fans.
Conocé a todos los ganadores de los Premios Gardel 2026
Reconocimiento a la trayectoria
- Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)
Álbum del Año (Gardel de oro)
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista Pop
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
Canción del Año
Mejor Álbum de Jazz
- Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
Mejor Álbum Urbano
- 166 (Deluxe) retirada – Milo J
Mejor Álbum de Pop Rock
- Polvo de estrellas – Turf
Mejor Canción de Folklore
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
- Malportada – Nathy Peluso
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
- Gracias a la Vida – Abel Pintos
Mejor Álbum Rock Alternativo
Productor del año
Mejor Videoclip Corto
- “Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril
Mejor Canción Pop Rock
- “#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Tango
- “La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).
Mejor Álbum Infantil
- Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas
Mejor Álbum Música Electrónica
- Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros
Mejor Canción en Vivo
- “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
- El Desvelo, La Delio Valdez
Mejor Canción de Rock
- “In the City”, Charly García & Sting
Mejor Álbum de Reggae/Ska
Mejor Canción de Pop
- "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
- EMPA Orquesta de Tango – EMPA
Mejor Videoclip Largo
- Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
Mejor Álbum Grupo de Rock
Mejor Álbum Grupo Pop
- Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Mejor Álbum Artista de Rock
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Mejor Colaboración
- "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
Mejor Álbum de Cuarteto
Mejor Álbum en Vivo
- Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Mejor Canción de Autor
- "Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez
Mejor Nuevo Artista
Grabación del Año
Mejor Álbum de Música Global
Mejor Colaboración Urbana
Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)
Mejor Canción Urbana
Mejor Álbum Pop Alternativo
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Conceptual
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Canción Tropical / Cumbia
- "Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD