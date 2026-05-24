Cuyo Contemporáneo Internacional: el festival sanjuanino único en el país que trae una obra inédita y una experiencia sensorial imperdible

San Juan tiene un festival particular y único en el país por el tipo de música que expone, aunque curiosamente es uno de los sonidos más escuchados en la actualidad en discotecas. Se trata del Festival Internacional Cuyo Contemporáneo, que arrancó en 2023 y se consolidó como un espacio dedicado a compartir melodías producidas a partir de sintetizadores y dispositivos tecnológicos, como así también para darle lugar a la música experimental. En agosto, habrá una nueva edición de la actividad que invitará a los sanjuaninos a sumergirse en un nuevo ámbito.

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Marcelo González, director artístico del festival, comentó que esta edición será la primera de carácter internacional, lo que le dará un nuevo auge al evento que busca generar una experiencia distinta en el público y formar a los músicos. La iniciativa surgió de la mano de González junto a alumnos del Departamento de Música —entre los que destaca el reconocido Gabriel Dávila— e iniciaron una especie de militancia para concretar la propuesta. “Tiene como eje la difusión de la música contemporánea —desde mediados del siglo XX hasta nuestra época— a través de conciertos, charlas y clases magistrales. Es que el otro pilar del festival siempre ha sido la formación: no solo los conciertos, sino también la preparación de músicos y la creación de nuevos públicos”, dijo.

El integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan detalló que solamente hay actividades similares en el Teatro Colón, pero no en el resto del país, lo que convierte al Cuyo Contemporáneo en un aglutinador de la movida en Argentina. "Nosotros creemos que es muy importante porque es música que habitualmente no se difunde. Es decir, los organismos musicales —como orquestas sinfónicas, cameratas, ensambles de cámara o solistas— en general abordan el repertorio hasta mediados del siglo XX; pero lo que es del siglo XX hacia adelante no se difunde, no se toca. Entonces, para nosotros es importante que haya una verdadera democratización musical, una democratización cultural", manifestó.

El espacio creado por los artistas que ejercen su labor en San Juan tiene la finalidad de promover el conocimiento sobre una etapa de la historia musical poco conocida y que ha dejado cimientos fundamentales en la actualidad. De esta manera, uno de sus ejes es la educación sobre la temática. "De a poco, la tendencia a nivel general está cambiando, pero todavía cuesta que los docentes integren la creación actual en los programas de estudio. Es decir, la formación de los alumnos aún no está completa en el sentido de que falta incorporar más repertorio contemporáneo”.

“Por eso, con el festival, siempre consideramos muy importante que los artistas que vienen de afuera den clases magistrales a los alumnos del Departamento de Música. Han dado clases de percusión, piano, violín y ensambles; me parece necesario que haya una formación integral, desde todos los lados", continuó.

Marcelo González (2) Marcelo caminado por el Teatro del Bicentenario, una de las sedes del Cuyo Contemporáneo.

Otra de las patas fuertes es la formación de un público que esté entusiasmado en explorar música experimental y pueda salirse de los formatos mainstream o más tradicionales. González sostiene que para formar al público es crucial ofrecer la música con la mayor excelencia artística y técnica posible. Compara escuchar una obra grabada en CD con ver una "postal de una catedral", mientras que escucharla en vivo (por ejemplo, en formato cuadrafónico u octofónico) es como "entrar a la catedral" y comprenderla espacialmente. “Sin intérpretes de primer nivel, la música contemporánea corre el riesgo de no ser comprendida”.

Los encuentros de capacitación también tienden a vincular la música de mediados del siglo XX con lo vigente, debido a que los sintetizadores y los loops utilizados por DJs y bandas modernas tienen su origen en pioneros como Stockhausen. Así, González afirma que se crea un puente que permite al público joven interesarse y profundizar en estas artes. Cabe destacar que el evento está incluido en la agenda global de la Fundación Stockhausen con sede en Alemania.

Cabe destacar que los organizadores del Festival Cuyo Contemporáneo plantean escuchas de obras de primer nivel y con una preparación original. Incluso, el profesional contó que en el año 2024 se han reproducido obras inéditas en el Teatro del Bicentenario. “En la sala principal del Teatro del Bicentenario se proyectaron tres obras electrónicas de Stockhausen que nunca se habían presentado en Argentina; hasta ese momento, solo se conocían a través de grabaciones en CD”, describió.

“La presentación de estas obras se realizó en un formato de cuadrafonía (cuatro parlantes rodeando al público), lo que permite experimentar la música de forma espacial”, continuó.

Para el festival de este año han preparado una audición en San Juan que, sin dudas, provocará una experiencia sensorial que quedará impregnada en el imaginario del público. González anunció la presentación de la última obra electrónica que compuso Stockhausen antes de morir (2007), la cual utiliza ocho canales (octofonía) y cuenta con 24 capas de loops con 241 trayectorias de sonido diferentes.

Por último, informó que el Cuyo Contemporáneo cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Ley de Mecenazgo, y fue declarado de interés cultural. Desde entonces, ha tenido el patrocinio de la Fundación Banco San Juan y el apoyo del Teatro del Bicentenario, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, la Fundación Stockhausen para la Música (Alemania), la Embajada de Alemania y el Consulado Italiano.