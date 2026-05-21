Con Darín a la cabeza, la campaña de actores argentinos para poner límites a la IA: "¿Estás seguro de que soy yo?"

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña de concientización para reclamar una regulación urgente sobre el uso de la inteligencia artificial en producciones audiovisuales, ante el avance de tecnologías capaces de replicar voces, rostros y actuaciones sin consentimiento.

La campaña comenzó a difundirse en redes sociales mediante una serie de videos donde los artistas advierten sobre los riesgos de manipulación digital y el impacto laboral que podría generar la IA en la actividad artística. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”, remarcan los actores en una de las piezas audiovisuales difundidas por la entidad.

El objetivo principal es impulsar un debate público sobre derechos de imagen, consentimiento digital y transparencia frente al público.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña para pedir una regulación urgente sobre el uso de la inteligencia artificial en producciones audiovisuales. Con la participación de figuras como Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile, los videos buscan generar conciencia sobre los riesgos de replicar voces, rostros y actuaciones sin consentimiento. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”, remarcan los artistas, mientras advierten sobre el impacto ético, laboral y legal que puede tener la IA en la industria cultural. La campaña también pone el foco en el derecho del público a saber si un contenido es real o generado artificialmente. Más info en @tiempodesanjuan #actoresargentinos #ia #video" View this post on Instagram

En uno de los videos, Ricardo Darín plantea dudas sobre la autenticidad de los contenidos generados artificialmente al expresar: “¿Pero estás seguro de que soy yo?”, mientras que Gustavo Garzón advierte que “alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”. Desde el sindicato sostienen que el crecimiento de estas herramientas abre desafíos éticos y legales que todavía no cuentan con marcos regulatorios claros en Argentina.

La discusión sobre la inteligencia artificial y sus límites ya atraviesa a distintas industrias culturales en el mundo, especialmente luego de los conflictos gremiales registrados en Hollywood y el crecimiento de producciones generadas con IA. En ese contexto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices insistió en que “el público también tiene derecho a saber si un actor es real o no” y cerró su mensaje con una consigna directa: “Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial”.