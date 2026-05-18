Premios Martín Fierro de Televisión 2026: todos los ganadores y homenajes

La ceremonia de los premios de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) se realiza esta noche en el Hotel Hilton y otorga galardones a las ternas más destacadas de la televisión nacional abierta.

Noche de gala Todos los looks de la alfombra roja en los Premios Martín Fierro de Televisión 2026

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , se trata de 32 categorías que buscan destacar los trabajos de cada integrante de los distintos canales de aire y la ceremonia se encuentra a cargo del conductor Santiago del Moro, en la transmisión de Telefe en sus distintos formatos.

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La celebración se llevó adelante con los famosos divididos en 66 mesas y el menú incluyó tres pasos: una entrada de chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y crema de ajo blanco y un compacto de queso cremoso de coliflor y hongos; el plato principal con lomo de novillo en camisa de panceta casera y guarnición; y el postre que tendrá un cremoso de chocolate con confitura de frutillas y frambuesas.

Tras un emotivo clip inicial, Santiago del Moro presentó la edición número 54 y señaló: "El premio que todos quieren y todos critican". Luego saludó a Mirtha Legrand y los presentes la alavaron de pie al grito de "Mirtha, Mirtha".

Seguido, ingresó Luis Ventura, presidente de APTRA: "Esta no es la fiesta de APTRA ni de la industria sino de ustedes. Tenemos distintos intereses, pero lo importante es la que la televisión late a través de 55 años y de distintos gobiernos, incluso de la censura. En un momento difícil para la sociedad cuando hay que seguir en la lucha en un medio que aún nos da laburo, aunque muchos hoy no puedan decir lo mismo y para ellos, mi abrigo".

"Es un Martín Fierro muy poblado y disputado. No quiero irme sin dejar el agradecimiento a cada uno de los presentes. Algunos premios cuentan con piedras preciosas. Quiero distinguir a la señora que luchó con una bronquitis y, a pesar de todas las contrariedades, me llamó y siempre estuvo. Un aplauso a la señora Mirtha Legrand que es la madrina de APTRA. Disfruten, comaan y hagan tertulia", cerró Ventura.

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El primer homenaje fue dedicado a América Televisión. El tipe inició con la imágen de Tato Bores, Mirtha Legrand, CQC, Gerardo Sofovich, Pamela David, Marcelo Tinelli; hasta los programas más conocidos de la actualidad con Sergio Lapegue, Ángel de Brito y más figuras.

Con periodistas del ambiente, que lo presentaron, el conductor histórico Enrique Macaya Márquez, de 91 años, fue homenajeado, por su extensa trayectoria de más de 70 años de trabajo en la pantalla chica.

El compilado destacó: "Hablar de él es recorrer la historia de la televisión y el periodismo deportivo en Argentina. Su trabajo inició en 1958, su voz fue el puente que unió décadas de gloria y un símbolo mundial. Fue testigo de la consagración de Bilardo y de la carrera de 'El Diego'".

"En los 80' y 90' su figura se volvió leyenda con la imágen del futbol de primera. Hoy, la Argentina va por su cuarta estrella y Macalla Márquez va por su mundial número 18", cerró la voz en off.

Con todo el público de pie, el comunicador tomó la palabra y se adueñó del micrófono una vez más: "Imaginarán la cantidad de minutos que invertí en pensar este discurso. No tuve la expectativa de la pelea de competir o demostrar quién fue el mejor. Hoy me buscaron y recompensaron con este regalo".

"No es tan fácil, ni sencillo. Tengo que hacer una nómina de todo lo que me olvido. Denlo por hecho, me olvidé del discurso. En uno de mis libros dedico a mi viuda y mis huérfanos de todos los domingos. Cada día que pasaron en frente mío y tuve la obligación de ser un ejemplo y entregar lo más original y sano", añadió.

"Desarrollé una vida dentro del deporte y estoy agradecido a quienes me permitieron abrir cada camino. Gracias a todos ustedes, sabía que me iba a olvidar de muchos y pido que me recuerden con cierto cariño si es posible. Un abrazo y hasta siempre", cerró.

El primer homenaje fue dedicado a América Televisión. El tipe inició con la imágen de Tato Bores, Mirtha Legrand, CQC, Gerardo Sofovich, Pamela David, Marcelo Tinelli; hasta los programas más conocidos de la actualidad con Sergio Lapegue, Ángel de Brito y más figuras.

El recorrido por las seis décadas demostró un panorama político a lo largo de la historia así como a Mario Pergolini en conversación con un presidente de turno, Jorge Lanata en una fuerte denuncia Polícia, entrevistas a Javier Milei y otros mandatarios

El humor de parte de cómicos, el drama a través de novelas, realities y gran cantidad de premios otorgados junto a los diversos logos que recorrió el canal de aire.

El directivo del medio Daniel Vila recibió el galardón y señaló: "Gracias a Luis Ventura y a APTRA. Lo recibo en nombre de todo el directorio. Esto que vimos en este emocionante documental es casi la historia de la televisión. Pasé la mitad de mi vida en este canal. Casi todas las grandes figuras de la televisión pasaron por ahí"

"Hace más de 20 años tomamos la decisión de hacer vivos y eso forjó a gran cantidad de profesionales, por eso es una escuela. Hoy parece fácil, pero años atrás, no. Siempre hicimos periodismo y hoy no dejamos de hacerlo".

"La sociedad está crispada y enojada, con motivos, pero hay que seguir haceiendo periodismo y contestar a los agravios con información, a la violencia hay que responderle con periodismo serio, objetivo y fundado. Siempre tuvimos muchas voces, no vamos a dejar de hacerlo", añadió Vila.

"El periodismo representa lo más apasionado que se puede hacer vestido", cerró.

El in memorian en la voz de Ángela Torres con "Recuerdame"

La incipiente estrella pop, Ángela Torres tomó protagonismo a través de la canción "Recuérdame" mientras en el fondo se podía ver los nombres de quienes fallecieron durante el año, en un emotivo homenaje que erizó la piel de más de uno.

Entre los recordados se encontraron Héctor Alterio, Adela Gauler, Alejandro Farrel, Rafael Solano, Julioi Ricardo, Ernesto Acchier, Gaby Ferro, Isaac Eisen, Jorge Lorenzo, José Andrada, Marcelo Araujo, Carlos Velázquez, Marianela Monti, Marta Lubos, Mercedes Portillo, Pablo Lago y el cierre de Luis Brandoni con su cita: "Uno vive con la esperanza de ser un recuerdo".

Y los ganadores son...

Cultural / Educativo:

Tierras (Telefe)

Germán Martitegui tomó el galardón y agradeció: "Gracias a Telefé por permitirnos mostrar la Argentina y la cultura gastronómica en nuestro país".

Panelista femenina

Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe)

Franchín tomo el reconocimiento y señaló: "Tengo taquicardia. Gracias APTRA, empecé en 1999 y alguna vez me tenía que tocar. Gracias por la libertad de expresión. Estos años fueron difíciles en mi vida, así que agradezco a mi familia y amigos. Hace un mes perdí a mi madre que era mi fan número uno y la crítica más zorra del mundo. A mi hermana y sobrina que cada vez nos quedamos más solitas, pero tenemos a muchos arriba".

Aviso publicitario:

Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América)

Mejor programa musical:

La Peña de Morfi (Telefe)

Lizy Tagliani señaló: "La Peña es un poco de la familia, por el asado, la música, la buena comida. Tengo una familia que busca darle por segunda vez una oportunidad a un niño de que tenga una familia. Algunos que están acá o no, se cagaron en eso, en la oportunidad del nene de 4 años, al decir que yo era chorra y pedófila que yo miraba videos de pornografía infantil".

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"Se cagaron en alguien que vino desde una familia, con todo el esfuerzo y pido justicia por mi familia, mi hijo y todas las personas que no tienen la capacidad de defenderse de una falsa denuncia ¡Aguante la peña!".

Viajes / Turismo: Por el Mundo (Telefe)

El conductor Marley, Alejandro Wiebe, sostuvo: "Es un programa de hace más de 30 años, abrimos caminos para hoy que es incluso una terna. Gracias a los conductores invitados como Susana y Moria que me han acompañado millones de veces y ahora se sumaron Georgina Barbarossa, Momi Giardina, Ian Lucas y demás".

Además, agradeció: "Dedicado a las dos personas que más amo en el mundo que son Mirko y Milenka". Por último, bromeó: "Nos saludamos con Santi y nos amigamos así no hay más temas de qué hablar".

Big Show:

Otro día perdido (El Trece)

Cronista / Movilero: Alejandro Guatti, Intrusos (América)

Guatti, luego de un extenso saludo con Moria Casán y Cacho Rubio, se expresó: "Estoy muy sorprendido, acá nadie llega solo, hay mucha gente atrás nuestro. Mi saludo para los camarógrafos. Gracias Moria y Mirtha Legrand por siempre frenar y tener una palabra con nosotros, también a Wanda Nara. A los conductores y todos los que pasaron pro intrusos así como Jorge Rial y a Pablo Baqué con quien empecé en Radio Rivadavia ¡Viva la patria movilera y aguante la calle!".

Noticiero diurno:

Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Mejor actor: Luciano Cáceres

El artista recibió el premio y señaló: "Agradezco a toda la ciudad de Tafí Viejo, de Tucumán que tiene gran poder y gente maravillosa. Me enorgullece que esta serie se haya pasado por El Nueve. Se lo dedico a mi hijita. En estos tiempos que la educación no es muy valorada, agradezco a mis maestros que me enseñaron todo".

Deportivo:

ACTC Media TV (TV Pública)

Gastronomía:

Ariel en su salsa (Telefe)

Brandend Content:

Intenciones (B-Play-Telefé)

Mejor Actriz: Gimena Accardi

"Gracias a todo el equipo por confirar en mí para hacer esta serie inspirada en el libro de Gabriel Rolón, a mis amigos y familia. Gracias a Dios que me permite trabajar de lo que amo desde hace 26 años", sostuvo la intérprete al tomar el premio.

Interés General: LAM (América)

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Ángel de Brito tomó el galardón y afirmó: "Once años, 2500 programas, casi 200 panelistas. Me hubiera gustado que Yanina esté nominada que se despidió del panelismo el año pasado. Moria te amamos, sos "La One", Mirtha Legrand, que es un ejemplo para la TV y a Susana".

Reality: MasterChef Celebrity (Telefe)

Wanda Nara se hizo del premio y sostuvo: "Equipazo increíble, gracias por darme la posibilidad de ser la capitana de este formato increíble. Cuando se preguntan qué hago ahí, es un trabajo en equipo y es uno de los programas más sacrificados para hacer, pero le damos trabajo a muchas familias argentinas".

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Foto: Agencia NA - Gentileza prensa

Director:

Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)

Labor periodística masculina: Rolando Graña, América Noticias (América)

El comunicador, tras los agradecimientos, remarcó: "Llega en un momento muy diifícil para para hacer periodismo en Argentina, porque no hay país en el mundo donde el presidente se jacte de odiar a los periodistas. Soy parte de ese 95% de comunicadores que el presidente tildó como porquerías, ensobrados y mierdas, además, de todas esas cosas que nos dedican todos los días. Según relevamiento de FOPEA, el presidente dedicó más de 60 tweets a insultar a los periodistas. A esos insultos, respondemos con trabajo".

Jurados: Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Magazine: Cortá por Lozano (Telefe)

Revelación: Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Director no ficción: Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece)

Autor/Guionista: Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece)

Labor humorística: Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece)__IP__

Labor en conducción femenina: Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)

"¡Qué sorpresa, me quedé helada! Es una terna increíble, admiro a todas las nominadas. Nosotras mismas descreemos cuando nos dicen que no podemos. Arranqué con unas zapatillas en mal estado y estoy acá. Este país me dió muchos amores, pero el más importante es el amor propio. No podría sola. Gracias por darle la posibilidad a una mujer de estar al frente del prime time. Tenemos una mirada dura para las mujeres que trabajan y quiero dar el mensaje de que salgamos a hacer lo que nos gusta. Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan acá. Tengo leusemia y elegí a médicos de este país para el tratamiento".