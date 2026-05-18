"Tango Homenaje": la propuesta que promete una noche mágica en el Bicentenario

El Teatro del Bicentenario se prepara para revivir la mística ciudadana con la presentación de Tango Homenaje, una propuesta artística imperdible que celebra el legado ineludible de los hermanos Virgilio y Homero Expósito, dos de las figuras más revolucionarias de la música popular argentina. La cita será este jueves 21 de mayo, a las 21:30, en la calidez de la Sala Auditórium.

Poetas de avanzada y dueños de una sensibilidad moderna única, los hermanos Expósito quebraron los moldes tradicionales del tango, inyectándole una mirada urbana y profundamente emocional. Hoy, sus letras y composiciones siguen más vigentes que nunca como piezas esenciales de nuestra identidad cultural.

Para esta ocasión, un elenco de primer nivel será el encargado de dar vida a este repertorio. Patricia Cangemi, Diego Flores, Diego Ferreira y Mariano Colombo asumirán el desafío desde la música y la voz, mientras que Claudia Putalivo aportará el paisaje estético que acompañará la puesta escénica, garantizando un homenaje cargado de emoción y altísima calidad artística.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de San Juan, busca seguir fortaleciendo el acceso a propuestas culturales de excelencia. Al mismo tiempo, promueve el trabajo de artistas locales y nacionales, consolidando al Teatro del Bicentenario como un espacio emblemático para el desarrollo del sector y el disfrute de la comunidad.

Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y ya se pueden adquirir en la boletería del teatro, de lunes a viernes y sábados de 9:30 a 14:00, o de forma online a través de la plataforma TuEntrada. Cabe destacar que la función contará con beneficios exclusivos en la boletería del teatro, como el Ticket Ya, que ofrece un 20% de descuento hasta 72 horas antes del evento; el Ticket Joven, con un 50% de descuento para jóvenes de 13 a 24 años; y el Ticket Jubilados, que otorga un 20% de descuento presentando la documentación correspondiente.