Chiche Gelblung, internado en terapia intensiva: cuál es su estado de salud

El periodista Chiche Gelblung se encuentra internado en terapia intensiva desde hace seis días y en la mañana de este lunes se conoció la noticia, aunque la familia del comunicador sostuvo que se relaciona con los controles de una intervención anterior y buscaron llevar tranquilidad.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el conductor había sufrido hace tres semanas un episodio cardíaco que derivó en la colocación de dos stents, cuadro impulsado por un infarto en el pie -interrupción súbita del flujo de sangre hacia los tejidos del pie debido a la obstrucción de una arteria- cuadro que motivó nuevos estudios y seguimiento permanente por parte del equipo médico.

En ese contexto, trascendió además que posterior al episodio y en los últimos días, volvió a ser hospitalizado en el marco de controles posteriores por la intervención y chequeos médicos vinculados a dolores y complicaciones circulatorias.

Semanas atrás, Gelblung había hablado públicamente sobre su cuadro de salud y reconoció que atravesó un momento delicado tras la colocación de los stents. En esa instancia, los profesionales de la salud le habían recomendado reposo, aunque el periodista retomó rápidamente su actividad laboral habitual.

Además de su extensa trayectoria en radio y televisión, Gelblung es una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino y actualmente continúa al frente de programas de actualidad y análisis político, con presencia tanto en medios gráficos como audiovisuales.

En los últimos años, el conductor ya había atravesado otros problemas de salud e internaciones por distintos cuadros clínicos, aunque en cada ocasión retomó rápidamente su actividad profesional y mantuvo un alto perfil mediático.

FUENTE: Agencia NA