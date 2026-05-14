La broma de un participante que hizo ilusionar a Darío Barassi con un "sanjuanino": el video

Darío Barassi volvió a convertirse en tendencia durante una de las últimas emisiones de Ahora Caigo, el programa de entretenimientos que conduce por la pantalla de El Trece. El conductor protagonizó un divertido cruce con un participante llamado Hugo, quien en pleno juego le hizo creer por unos segundos que también era oriundo de San Juan.

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Todo ocurrió cuando Hugo logró quedarse con el liderazgo del juego y pasó al centro del estudio. En medio de la presentación, interrumpió la dinámica para lanzar una frase que despertó de inmediato la emoción del conductor: “Soy de San Juan”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2055001003376701735&partner=&hide_thread=false La broma de un participante que hizo ilusionar a Darío Barassi con un "sanjuanino"



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La reacción de Barassi no tardó en llegar. Con entusiasmo, cambió por completo el tono del programa y, mientras sonaba de fondo la canción “San Juan por mi sangre” del grupo Omega, recibió al participante con efusividad y humor: “¡Mi hermaano, tonto cu...!”, exclamó entre risas.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo segundos después. Intrigado, el conductor quiso saber de qué parte de la provincia provenía el concursante. Pero la respuesta descolocó por completo al sanjuanino: “De San Juan y Boedo”, respondió Hugo, haciendo referencia a la tradicional esquina porteña y no a la provincia cuyana.

La revelación provocó carcajadas en el estudio y también una rápida devolución de Barassi, que siguió el juego con ironía. “Acá acabas de firmar tu sentencia. Mirá, ya se te cayó el cartel también, empezó a pasar”, lanzó el conductor, mientras el participante se reía de la confusión.

Desde ese momento, la broma se mantuvo durante gran parte del programa y volvió a dejar en evidencia el fuerte vínculo que Barassi mantiene con su provincia natal, algo que suele aparecer cada vez que escucha alguna referencia a San Juan.