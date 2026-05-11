El folclore cuyano se viste de fiesta: llega una nueva edición de "La Peña de Los Videla"

El espíritu de la cuyanía se prepara para una jornada vibrante. El Espacio Cultural Cuyano “Los Videla”, ubicado en el corazón de Rawson, abrirá sus puertas este sábado 16 de mayo a partir de las 22:00 horas para recibir a la comunidad en una nueva edición de su tradicional peña.

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La música será la gran protagonista de la velada. Habrá propuestas de gran calidad que aseguran un recorrido por lo mejor del cancionero regional. Entre los artistas confirmados se encuentran:

La Trova Menduka

Jonatan Vera Trío

Caile

Tierra Blanca

Los Videla (anfitriones)

La conducción de la noche estará a cargo de Walter Lima, quien será el nexo entre el escenario y un público que siempre acompaña estas iniciativas que ponen en valor nuestras raíces.

Además de la oferta musical, los asistentes podrán disfrutar de un patio cervecero y una variada carta de comidas y bebidas típicas cuyanas, pensadas para complementar la experiencia sensorial del encuentro. Como incentivo adicional, la organización informó que con el valor de la entrada se participará por diversos premios durante la noche.

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Debido a que la capacidad es limitada, se recomienda adquirir las entradas de manera anticipada. El valor de las mismas es de $10.000 y se pueden solicitar a través del contacto de WhatsApp: 2645590008.

La cita es en calle Juárez Celman 3216 oeste, Colonia Rosales, Rawson. Una oportunidad ideal para celebrar el folclore, compartir un buen vino y apoyar a los artistas de la región en un espacio dedicado exclusivamente a la difusión de nuestra cultura.