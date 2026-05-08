¿Volverán?

Pampita confirmó su separación de Martín Pepa: "Es parte de la vida"

La modelo desmintió que haya terceros en discordia y reconoció que está “tranquila“ con la decisión.

Por Agencia NA
Después de varios rumores, Carolina "Pampita" Ardohain confirmó el fin de su relación con el polista Martín Pepa tras dos años de pareja y una breve separación en julio del año pasado.

En una "mini" conferencia de prensa con varios medios presentes, la modelo habló sobre su situación sentimental y desmintió que haya terceros en discordia: “No quiero que ensucien nada porque no es así. Martín es un amor de persona. Yo lo adoro, mi familia también, mis amigos también. No puede ser más bueno. No inventen cosas que no son”.

Según explicó, el motivo principal de su disolución fue la distancia: “Es algo importante. La distancia no la podés negar, pero está todo bien. La mejor”. De acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas, el polista reside actualmente en Nueva York, mientras que la modelo vive en Buenos Aires junto a sus hijos.

A pesar de estar separados, Pampita recordó con amor los momentos que compartió con su expareja: “En el amor entrego todo. Nada fue tiempo perdido porque lo pasé muy lindo y tengo muy lindos recuerdos”.

Una nunca sabe las vueltas de la vida. Yo tengo, de verdad, la mejor con Martín. Él es un amor. Divino, generoso, todos lo amamos y está todo bien entre nosotros. Soy muy amiga de su familia y vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado”, expresó.

A su vez, no mostró arrepentimiento por haber entablado una relación a distancia, algo que es nuevo para ella, ni descartó una posible reconciliación: “Nada es fracaso. El tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepiento”.

También dejó en claro que no está en busca de una nueva relación, sino que quiere tiempo para sanar: “Hoy no quiero saber nada. No estoy para conocer a nadie ni mucho menos. Ya cuando mis amigos empiezan a decir algo les digo ‘no, chicos, todavía no’ y no sé cuándo me sentiré lista. No me inventen cosas porque no estoy para conocer a nadie. Estoy en un momento para disfrutar de mis hijos, mi trabajo, mi familia, y estoy para estar sola. Quiero estar sola”.

“Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor y toda la voluntad del mundo e igual sigue siendo difícil”, continuó.

Para finalizar, Pampita confesó estar muy bien: “Estoy muy tranquila, y me voy a enfocar en mí y nada más que eso”.

