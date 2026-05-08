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El detalle sanjuanino en las vacaciones de Luis Brandoni, días antes de morir

La despedida de su novia reveló detalles íntimos del viaje que compartieron poco antes de la caída del actor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La despedida de la novia de Luis Brandoni dejó una imagen íntima y conmovedora de los últimos días del actor antes de su muerte. En un emotivo posteo, recordó las vacaciones que compartieron poco antes de la caída que marcó el inicio de su delicado estado de salud y reveló un detalle que llamó especialmente la atención en San Juan: el artista había elegido una biografía de Domingo Faustino Sarmiento para leer durante el viaje.

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“Días antes de la caída, estábamos en el aeropuerto de Lima y mucha gente se acercaba a pedirle fotos. ‘Pregúntales de dónde me conocen’, decía”, escribió su pareja al recordar aquellos días junto al reconocido actor, quien llevaba más de seis décadas de trayectoria artística.

Según relató, era la primera vez que Brandoni se animaba a tomarse vacaciones del teatro. Decidió viajar sin celular y armó un equipaje sencillo pero muy personal: “Había elegido una biografía de Sarmiento para leer y el traje de baño con jirafas”.

Embed - Saula Benavente on Instagram: "Días antes de la caída, estábamos en el aeropuerto de Lima y mucha gente se acercaba a pedirle fotos: -Pregúntales de dónde me conocen, decía. Llevaba encima más de 60 años de carrera y era la primera vez en su vida que se animaba a pedir al teatro vacaciones. No quiso llevar celular, y había elegido una biografía de Sarmiento para leer y el traje de baño con jirafas. Es imposible asociar esos momentos tan frescos, nadando y comiendo rabas al sol con esta tristeza de plomo. Agradezco a todos los mensajes. Las presencias y el seguimiento que me hacen. Beto eterno: sí."
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“Es imposible asociar esos momentos tan frescos, nadando y comiendo rabas al sol con esta tristeza de plomo”, finalizó.

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