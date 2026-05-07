En Sarmiento, Santilli anunció la obra de la Ruta 153 que une al departamento con Calingasta

Durante la visita oficial a una planta calera de Los Berros, en Sarmiento, Santilli anunció la obra de la Ruta 153.

Este jueves, en el marco de la visita a la provincia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , se dio a conocer un anuncio clave para la minería sanjuanina. Durante una recorrida por una calera de Los Berros, junto a la hermana del Presidente y autoridades locales encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, anunció que se podrán hacer mejoras en la Ruta 153, que conecta el departamento con Calingasta.

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Según informaron desde el Gobierno de San Juan, como se realizó con el decreto de traspaso de obras en las rutas 20, 40 y 150, el Ministro del Interior le confirmó a Orrego que evalúan avanzar con la misma propuesta para la Ruta 153. Esto implicaría que la provincia deberá hacer el convenio respectivo y luego estudiar cómo hacerle frente al proyecto e inversión de los trabajos con fondos propios.

La novedad se dio en el marco de la visita oficial de autoridades a la planta Caleras San Juan S.A. en la que participaron también el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; en consonancia con el Día de la Minería. Por San Juan acompañando a Orrego estuvo presente el ministro de Minería provincial, Juan Pablo Perea, entre otras autoridades.

Cabe destacar que esta ruta despierta un interés particular tanto en el sector calero como en las empresas vinculadas a los proyectos de cobre ubicados en la zona cordillerana. Actualmente, el tramo también conocido como camino Barreal–Los Berros es simplemente una huella de montaña que es utilizada por algunos conductores, aunque sólo puede recorrerse en camionetas 4x4 debido a sus pronunciadas subidas y bajadas.

Aunque aún no trascendieron mayores detalles sobre cómo se concretará, se sabe que se trata de una obra considerada estratégica para el sector calero del polo productivo de Los Berros ya que, actualmente el 30% de la cal producida en la provincia se exporta a Chile y, para llegar a ese mercado, los camiones deben realizar un recorrido considerablemente más largo. Con la concreción de esta vía, estiman que la distancia podría reducirse en unos 60 kilómetros, lo que permitiría un ahorro cercano al 17% en los costos logísticos. Y un impacto similar tendría en los emprendimientos mineros del Sur de la Cordillera sanjuanina.

Tras el recorrido por la planta y los anuncios, se esperaba el viaje de la comitiva hacia el Gran San Juan, desde donde, por la tarde, las autoridades se dirigirán la Feria Minera montada en Pocito.

La concentración de dirigentes nacionales en el evento refleja la centralidad que ha ganado la minería en la agenda económica del país. Para el Gobierno, la actividad aparece como uno de los motores clave para el ingreso de divisas, mientras que para los inversores resulta fundamental contar con señales políticas que garanticen estabilidad.

Cabe destacar que el presidente Javier Milei no está en el país debido a que se encuentra en Los Ángeles, Estados Unidos, donde participa de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, donde tiene previsto disertar y mantener encuentros con empresarios en el marco de su cuarta visita al país norteamericano en lo que va del año.