Desembarco político en la Expo Minera: Martín Menem y Juan Bautista Mahiques llegan a San Juan

La Expo San Juan Minera 2026 suma peso político a su grilla. El gobernador de Marcelo Orrego confirmó que los funcionarios nacionales Martín Menem y Juan Bautista Mahiques estarán presentes en la provincia durante el evento que se desarrollará del 6 al 8 de mayo.

Tiempo de San Juan ya había anunciado la visita de Mahiques para el 15 de mayo, en el marco de la Junta Federal de Cortes, por lo que la visita del ministro de Justicia sería por duplicado.

El anuncio se realizó en el marco de la presentación del Panamericano de Futsal para Sordos, donde el mandatario sanjuanino detalló que ambos dirigentes se suman a las ya confirmadas visitas de Karina Milei y Diego Santilli. De esta manera, serán cuatro las figuras de alto rango del Gobierno nacional que participarán de la feria minera.

El evento, considerado el principal punto de encuentro del sector en el país, tendrá su 11° edición con cifras que marcan un crecimiento sostenido. Según la organización, contará con más de 18.000 metros cuadrados de exposición total, de los cuales 13.208 estarán destinados a stands e islas comerciales. Además, se prevé la participación de 422 expositores, más de 80 auspiciantes y unas 500 empresas vinculadas a la actividad minera.

La convocatoria también tendrá un fuerte componente internacional, con delegaciones de más de 20 países y unos 15.000 asistentes acreditados hasta el momento. La Expo es organizada por Panorama Minero junto al Gobierno de San Juan como socio institucional.

En paralelo, el impacto del evento ya se siente en la provincia. Desde el sector hotelero anticipan niveles de ocupación que rozan el lleno total, con cifras que oscilan entre el 98% y el 100%, lo que vuelve a posicionar a San Juan en el centro de la escena minera nacional durante esos días.