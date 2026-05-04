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San Juan ante el acuerdo Mercosur-UE: mosto, aceite de oliva y minerales, las principales exportaciones al viejo continente

El convenio internacional que tardó más de 25 años en concretarse ya se encuentra vigente, lo que permitirá la rebaja de aranceles en diferentes productos que se exportan al viejo continente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El reciente acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea pone a San Juan en una posición estratégica, con un volumen de exportaciones que ya alcanza los 28.997.795 dólares (valor FOB). Actualmente, el comercio exterior de la provincia tiene una marcada concentración en España, que recibe el 37% de los envíos, seguido por Países Bajos con un 20%, Alemania con el 12% e Italia con el 9%. Esta red comercial consolida a la provincia como un actor clave en la provisión de alimentos y minerales de alta calidad para el mercado europeo.

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El informe de la Dirección de Comercio Exterior destaca que el aceite de oliva es el producto estrella en el mercado español, motorizando gran parte de los 10,6 millones de dólares que se exportan a ese destino, junto con el mosto, que también lidera los envíos a Países Bajos. Por otro lado, la minería encuentra su lugar en Bélgica, donde la exportación de oro en bruto supera los 2,1 millones de dólares. A esta oferta se suman partidas significativas de productos con gran potencial de crecimiento como el pistacho, las nueces de nogal, el ajo blanco y las semillas hortícolas producidas para grandes marcas internacionales.

A pesar de este panorama favorable, el aceite de oliva enfrenta un "escollo" particular. Según Adrián Alonso, director de Comercio Exterior, la competencia con Europa es difícil debido a los subsidios y programas de asistencia que protegen a los productores locales del viejo continente. No obstante, detalló que la ventaja competitiva de Argentina radica en la calidad y, de hecho, los europeos suelen comprar aceite argentino de alta calidad para mezclarlo y mejorar el suyo, que a veces presenta niveles de acidez más complejo. Subrayó que las cámaras privadas y las instituciones tendrán un rol protagónico en el monitoreo del mercado y los precios, afirmando que la Cámara Olivícola ha comenzado a participar activamente en las mesas de negociación con la Cancillería.

Este escenario se complementa con la reciente visita del embajador de la UE, Erik Høeg, quien junto a una delegación de diplomáticos mostró un fuerte interés en financiar infraestructura eléctrica. El objetivo es apuntalar proyectos mineros de gran escala, como el de cobre en Josemaría, vinculando así la capacidad exportadora tradicional de San Juan con una nueva etapa de inversiones en materiales críticos para la demanda global.

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