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Internacional

Hualilán en la mira del mundo: 13 embajadores de la Unión Europea visitaron la mina

La comitiva recorrió el yacimiento y destacó su perfil productivo, ambiental y tecnológico, en el marco de una agenda oficial en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La mina Hualilán fue escenario de una visita de alto nivel diplomático: una delegación integrada por 13 embajadores de la Unión Europea recorrió el yacimiento en el marco de una agenda oficial en San Juan. Se trató del único proyecto minero incluido en el itinerario de la comitiva, que previamente mantuvo encuentros con autoridades provinciales.

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Durante la jornada, los representantes europeos conocieron en detalle el funcionamiento de la operación minera, con foco en los ejes de sustentabilidad, innovación y desarrollo productivo. La recorrida posicionó a Hualilán como un punto de referencia dentro de la actividad minera local.

La visita contó con la participación de Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidenta de Golden Mining, junto a Erik Høeg y Eran Nagan en representación de la Unión Europea. También formaron parte embajadores de Finlandia, Polonia, Eslovenia, Austria, Irlanda, Alemania, Hungría, Portugal, Bélgica, Suecia y Países Bajos.

Por parte del Gobierno de San Juan, acompañaron la ministra de Gobierno, Laura Palma; la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento; y el secretario técnico del Ministerio de Minería, Pablo Fernández.

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“Que una delegación de embajadores de este nivel elija visitar Hualilán en su paso por San Juan es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando y al potencial que tiene la minería en la provincia”, expresó Sonia Delgado.

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