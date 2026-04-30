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Repercusiones

Venta multimillonaria de Remax: en San Juan, una voz oficial tildó como "espectacular" la noticia y esperan crecer de la mano de la IA

Marcos Spollansky, bróker de Remax Cuyana, afirmó que la incorporación de inteligencia artificial y nuevas herramientas tecnológicas permitirá potenciar el trabajo inmobiliario. El representante oficial adelantó que “no va a haber ningún tipo de modificación” en la estructura local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La multimillonaria venta global de RE/MAX a The Real Brokerage comenzó a generar repercusiones en San Juan y, tras las primeras horas de incertidumbre, desde la red inmobiliaria local apareció una voz oficial que calificó la operación como una oportunidad de crecimiento. Marcos Spollansky, bróker de Remax Cuyana, aseguró que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y tecnología será clave en la nueva etapa y sostuvo que, lejos de representar un problema, la noticia es “espectacular” para quienes trabajan dentro del sistema.

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En diálogo con Tiempo de San Juan, Spollansky explicó que RE/MAX “tiene más de 50 años en el mercado”, es una de las franquicias más antiguas del mundo y hasta hace pocos días seguía siendo conducida por su histórico presidente, Dave Liniger. Ahora, la compañía fue adquirida por The Real Brokerage, una firma tecnológica que viene creciendo a partir del desarrollo de software e inteligencia artificial aplicada al negocio inmobiliario.

Según detalló, una de las razones que impulsó la operación fue justamente la necesidad de potenciar el aspecto tecnológico de la red global. “Más que un problema o un miedo, esto nos va a ayudar a crecer”, afirmó. Y agregó que ambas empresas continuarán funcionando con sus respectivas marcas: “Real va a seguir operando como Real y Remax va a seguir operando como Remax en todo el mundo”.

“Vamos a estar diez pasos adelante”

El empresario sanjuanino aseguró que el impacto más fuerte se verá en el acceso a nuevas herramientas digitales y sostuvo que el cambio podría posicionar todavía más a la red frente a otras empresas del sector.

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Uno de los flyers que Remax compartió en los últimos días.

Uno de los flyers que Remax compartió en los últimos días.

“Si hoy ya estamos dos o tres pasos adelantados a muchas empresas, vamos a estar diez pasos por adelante”, expresó. En esa línea, indicó que la intención es fortalecer el trabajo de los emprendedores y agentes inmobiliarios mediante sistemas tecnológicos que agilicen procesos y mejoren la experiencia de trabajo.

También buscó llevar tranquilidad hacia quienes trabajan en la red local y hacia clientes que hayan realizado operaciones con la firma en San Juan. “No va a haber ningún tipo de modificación”, aseguró, al remarcar que la estructura seguirá funcionando de la misma manera, aunque con mejoras tecnológicas a futuro.

Desde la compañía, además, difundieron un mensaje institucional tras conocerse la operación. Allí señalaron que “RE/MAX seguirá operando como RE/MAX”, manteniendo su marca, su red global y su estructura actual. También indicaron que uno de los pilares de la alianza será “integrar la tecnología impulsada por IA y la eficiencia de software de Real en la red Remax”.

Una operación global millonaria

La operación involucra a RE/MAX Holdings, que acordó su adquisición por parte de The Real Brokerage en una transacción valuada en alrededor de 550 millones de dólares, cifra que asciende a unos 880 millones si se incluye deuda. El acuerdo todavía debe atravesar instancias regulatorias y contar con la aprobación de accionistas.

El nuevo conglomerado combinará dos modelos distintos: por un lado, la histórica red de franquicias de Remax, con unas 8.500 oficinas y 145.000 agentes en más de 120 países; por otro, el esquema digital de Real, enfocado en plataformas tecnológicas y automatización mediante inteligencia artificial.

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