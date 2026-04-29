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Procedimiento policial

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos

El procedimiento se realizó en el barrio Sierras de Marquesado por orden del Juzgado Federal. En la vivienda hallaron plantas de gran tamaño y frascos con sustancia que sería cannabis

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En horas de la mañana de la fecha, personal policial de la División UFI Genérica, bajo las órdenes del subcomisario Miguel Gómez, llevó adelante un allanamiento en el marco de un legajo fiscal por actuaciones investigativas de hechos delictivos, con intervención del fiscal Ignacio Achem.

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El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en el barrio Sierras de Marquesado, manzana F, casa 6, en el departamento Rivadavia. En el lugar, los efectivos entrevistaron a Abril Alexandrea González, de 18 años, quien autorizó el ingreso al domicilio.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron 19 frascos con cogollos, seis plantas de entre 1 y 3,5 metros de altura y siete ramas en proceso de secado, halladas en una despensa. Posteriormente, personal del Departamento Drogas Ilegales realizó las pruebas de campo correspondientes, estableciendo que se trataría de marihuana.

Según manifestó la joven, la sustancia pertenecería a su padrastro, Martín José Luis Tenorio, quien no reside en el domicilio desde hace seis meses, aunque lo frecuenta de manera esporádica.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, no se produjo la detención de ninguna persona, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para su correspondiente investigación.

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