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Allanamientos en Rivadavia: quiénes son los detenidos y en detalle qué fue lo secuestrado

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Brigada Oeste junto a la Departamental N°7 de la Policía de San Juan. Uno de los aprehendidos es un reconocido delincuente que aterra a los vecinos de La Bebida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Bajo la intervención de la UFI Flagrancia y la Oficina Judicial de Niñez y Adolescencia, se capturó a tres sujetos, entre ellos un menor de edad vinculado a causas de hurto calificado:

-Fabián Arrieta (38 años): con domicilio en el Barrio Nuevo Cuyo. Fue aprehendido en relación a la tenencia ilegítima de armas de fuego.

-Leandro Esteban Ortiz (29 años): domiciliado en el Lote Hogar 2541. Al igual que Arrieta, quedó vinculado al legajo de armas.

-J.M.A (17 años): el menor fue trasladado al CAD (Centro de Admisión y Derivación) bajo la carátula de Hurto Calificado. Es hijo de Fabián Arrieta.

La peligrosidad de los detenidos quedó evidenciada por el poder de fuego hallado en las viviendas requisadas. El personal policial logró retirar de la calle:

-Pistola Browning: Color gris, con 10 cartuchos en su cargador.
-Pistola Bersa: Calibre 9x19, cargada con 13 proyectiles.
-Arma de fabricación casera ("Tumbera"): Incautada en el domicilio del menor Arrieta.
-Munición variada: Cartuchos 12x70, 9x19, calibre 7.62 y calibre .22.
-Óptica de precisión: Tres miras telescópicas para armas largas.

Droga y Elementos de Dudosa Procedencia

Además del armamento, los uniformados se toparon con un importante cargamento de estupefacientes en una de las viviendas del Barrio Cuyo, donde se secuestró poco más de un kilogramo (1,013 kg) de cannabis sativa.

El listado de objetos recuperados, presuntamente vinculados a hechos de robo bajo la modalidad de "escruche" o asaltos a vecinos, es un botín jugoso: 3 bicicletas rodado 29 (marcas Randers, Taon y Nordic); 2 notebooks de "Conectar Igualdad", una tablet y dos celulares Samsung (A11 y A12); un taladro, una pistola de calor Black & Decker, una bomba de agua "Walter Tech", tres reflectores de alumbrado público y tres balanzas digitales (marcas Moretti y Kretz).

Los mayores, Arrieta y Ortiz, permanecen alojados en la Comisaría 34ta a disposición de la Justicia por el cargo de tenencia Ilegítima de arma de fuego. Por su parte, la investigación por el hallazgo de la droga ha sido derivada a las autoridades del Juzgado Federal.

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