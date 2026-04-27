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Operativo

Gendarmería incautó un cargamento con yeso y documentación adulterada en Caucete

El operativo fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 141. La carga, que no contaba con los permisos legales en regla, está valuada en 131 millones de pesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gendarmeria
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Un importante procedimiento contra el transporte ilegal de minerales tuvo lugar el pasado viernes en el departamento de Caucete. Efectivos de la Sección de Seguridad Vial Circunvalación “San Juan”, dependientes del Escuadrón 66 de Gendarmería Nacional, lograron interceptar un camión que trasladaba una carga de yeso a granel con documentación apócrifa.

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El hecho ocurrió durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional Nº 141. Al detener la marcha del vehículo de carga, agentes procedieron a solicitar la documentación obligatoria para el traslado de sustancias minerales. Sin embargo, al inspeccionar la guía de tránsito presentada por el conductor, los gendarmes detectaron rápidamente diversas inconsistencias.

Fuentes oficiales expresaron que, ante la sospecha de una irregularidad, los agentes realizaron las averiguaciones correspondientes para validar el documento. Tras consultar con fuentes oficiales, se confirmó que la guía presentaba datos adulterados, lo que derivó en la inmediata actuación de las autoridades competentes.

Tras la detección del ilícito, el personal de Gendarmería tomó contacto con el Ministerio de Minería de La Rioja y el Juzgado de Paz de Caucete.

Debido a la irregularidad en la documentación y la procedencia no declarada correctamente, la justicia ordenó el secuestro preventivo tanto del rodado como de la totalidad de la carga de yeso. Según estimaciones oficiales, el valor total del cargamento retenido asciende a la suma de 131.000.000 de pesos.

Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado interviniente para determinar las responsabilidades del transportista y los propietarios de la carga.

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