La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

Podría haber sido miedo, angustia o terror a que le ocurriera algo, pero una mentira puede costarle muy caro. Es lo que le está sucediendo a Jorge Julio Buenanueva, de 71 años , uno de los tres detenidos en la causa del homicidio donde la víctima fue el chacarero José Yáñez.

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Buenanueva no está directamente acusado de ser uno de los agresores, sino que quedó en la mira por falso testimonio. El propio fiscal de la causa, Francisco Nicolía, expresó que cuando los investigadores estaban tras los pasos de los responsables del suceso e indagaban a diferentes vecinos, este sujeto en particular había dicho que no veía a Yáñez hacía unos 15 días.

El 23 de abril dio esa versión a los efectivos, pero las pesquisas, al realizar el seguimiento de los movimientos del damnificado, comprobaron que estuvo con él desde las 10 hasta las 11 de la mañana del 17 de abril en el Banco San Juan. Además, quedó registrado que Buenanueva extrajo 30.000 pesos con ayuda de una mujer, a la cual también se le tomó declaración.

Esa mañana, Yáñez realizó la extracción de $400.000 (ocho movimientos de 50.000 pesos), dinero que después desapareció.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria dejaron en evidencia al sospechoso; por tal razón, el fiscal le imputó el delito de falso testimonio. En las imágenes proyectadas en la audiencia, se puede observar cómo llega Yáñez y luego Buenanueva: se encuentran en la puerta, ingresan, retiran el efectivo y se quedan conversando en el vestíbulo hasta las 11 de la mañana, cuando cada uno toma un rumbo diferente.

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