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Investigación

El pistolero, terror de Chimbas y Rawson, condenado a 7 años: es sospechoso del asalto donde balearon a una joven

Se trata de José Garramuño, quien fue sentenciado este lunes luego de que la UFI Genérica lo señalara como autor de 11 hechos. Ahora quedó a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad por el brutal asalto ocurrido en el interior del Barrio Güemes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Fuentes judiciales manifestaron que, en los allanamientos realizados, a Garramuño se le secuestró la campera y el casco que utilizó al momento del robo a mano armada que perpetró con otro motochorro que está prófugo; sin embargo, no se encontró la motocicleta, según expresaron.

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Cabe destacar que, además de todas las causas por las que fue sentenciado, Garramuño también será juzgado en Flagrancia por portación de arma de fuego. Hace unos días, personal de la Brigada Norte detuvo a este sujeto, también conocido como "El Punga", con dos armas de fuego: una pistola y un revólver que habrían sido utilizados en el asalto donde una chica de 20 años terminó con un tiro en la espalda y quedó al borde de la muerte.

Garramuño es un reconocido delincuente por la violencia con la que ataca a sus víctimas. En la audiencia realizada este lunes, la fiscal Daniela Pringles y su equipo de UFI Genérica dieron detalles de cómo actuaba este individuo.

Por su parte, el fiscal Leonardo Villalba, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, adelantó que ya pidió la audiencia contra este sujeto y está a la espera de que la Oficina Judicial notifique el día y horario.

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