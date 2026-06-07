Chau calles minadas por las cloacas sin hacer: Rawson lanza un megaplan de pavimentación con fondos propios

Transitar por algunas calles de Rawson hace años que se convirtió en un desafío para cualquier tren delantero de un vehículo. Por eso seguramente los vecinos y conductores ocasionales celebrarán el Plan Municipal de Pavimentos que acaba de activar el intendente Carlos Munisaga . Esta iniciativa marca un hito en la gestión local, ya que es la primera vez que se pone en marcha un programa de tal envergadura utilizando exclusivamente fondos municipales, integrados por recursos del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) y partidas del presupuesto propio. Durante el año 2025 ya se pavimentaron unas 150 cuadras, pero aquel trabajo se realizó bajo el programa provincial de pavimentos urbanos, a diferencia del actual que se financia con el ahorro y la administración de la comuna.

Respecto a la situación de las calles departamentales, el intendente Munisaga describió en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN que "Lo que me dicen los vecinos es que no se pavimentan desde que se pavimentaron por primera vez. Por eso están deterioradas. Es imposible transitar y eso es todo de las obras de cloacas que han dejado las calles destruidas, el caño enterrado, pero la obra sin poder usarse porque están faltando otros tramos en otros lugares. Es un problema gravísimo porque los vecinos siguen con los pozos colapsados y además tienen la calle rota".

En esta etapa inicial, los esfuerzos se concentrarán en las arterias más degradadas, muchas de ellas ubicadas en el emblemático Barrio Güemes, que data de 1950 y no ha recibido mantenimiento asfáltico en décadas. Entre las calles más importantes que recibirán el nuevo concreto asfáltico se encuentran tramos de la 25 de Mayo, Jorge Newbery, Velez Sarfield, Liniers, Constitución y Derqui. El criterio de selección priorizó justamente aquellas zonas que se vieron afectadas por el despliegue de la obra de cloacas que quedó a mitad de camino.

image En Rawson ya se espezaron a hacer algunas obras de asfalto sobre calle 25 de Mayo.

El dilema de las cloacas es, quizás, el mayor obstáculo que ha enfrentado la infraestructura de Rawson. Las calles fueron excavadas para enterrar la red secundaria, pero el sistema no puede habilitarse, dejando un tendal de zanjas mal tapadas. Munisaga explicó que "Esa obra se suspendió cuando vino el gobierno de Milei, se suspendieron los fondos de Nación y se ha paralizado. Esta zona necesita, además del caño de la red secundaria que va por las calles de los barrios, una ampliación de la planta de tratamiento porque ya todos los líquidos que recibe de las otras zonas la tienen al límite. Si vos largas los líquidos de esta zona, que son 5.000 viviendas y estamos hablando de 30.000 personas, colapsás todo si no hacés las obras de cañerías principales que están faltando y de ampliación de la planta allá en el Cerrillo Barboza. Por eso el servicio no lo pueden usar y siguen con los pozos colapsados. Con las calles pavimentadas, por lo menos les damos algo a los vecinos, porque está muy mal lo que están viviendo".

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Este proyecto de pavimentación forma parte de una primera etapa de un plan más extenso que busca alcanzar entre 50.000 y 60.000 metros cuadrados de nuevo asfalto durante el año. Los plazos son inmediatos: la primera licitación se acaba de lanzar y se prevé adjudicar en este mismo mes de junio y se espera que estos primeros trabajos estén terminados para el mes de agosto. Inmediatamente después, entre agosto y septiembre, el municipio tiene previsto lanzar el segundo tramo de licitaciones para dar continuidad al programa sin interrupciones, destacó el jefe comunal. Paralelamente a la recuperación vial, la intendencia también está ejecutando un plan de mejoras en espacios verdes, trabajando en diversas plazas del departamento.

Para minimizar las molestias a los vecinos, Munisaga planteó que la intención es ejecutar las tareas de pavimentación sin obstruir excesivamente el tránsito, sugiriendo que, siempre que sea posible, se priorizará realizar las obras durante la noche. Además destacó que la puesta en marcha de este plan fomenta la creación de puestos de trabajo, ya que las empresas contratistas demandarán mano de obra para las diversas etapas del proyecto. A la par, el jefe comunal dijo qu confía en que las firmas encargadas de las tareas serán sanjuaninas y señaló que en San Juan existen actualmente entre cinco y seis empresas especializadas con la capacidad técnica necesaria para llevar adelante este tipo de pavimentación.

Una licitación de varias

El proceso administrativo para dar inicio a estas primeras obras ya está en marcha bajo la Licitación Pública N° 03-2026, la cual cuenta con un presupuesto oficial asignado de 294.070.200 pesos. El objeto de esta convocatoria es conseguir la provisión y colocación de carpeta asfáltica en caliente y riego de liga sobre una superficie inicial de 10.000 metros cuadrados. La apertura de los sobres con las ofertas económicas se realizará el próximo 17 de junio a las 09:30 horas en la Sala Krause de Villa Krause.

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Los trabajos a realizar consisten en la preparación del terreno mediante bacheo con mezcla bituminosa en caliente cuando sea necesario, seguido de la aplicación de un riego de liga para asegurar la adherencia del nuevo material. La etapa final y fundamental es la construcción de una carpeta asfáltica de mezcla bituminosa en caliente con un espesor de 4 centímetros, lo que garantiza una superficie de rodamiento resistente y duradera para el intenso tránsito de la zona. Todas las tareas deben cumplir con las normas técnicas vigentes para obras viales y las empresas contratistas deberán asegurar el traslado adecuado del material desde la planta hasta el lugar de obra para preservar sus propiedades térmicas.