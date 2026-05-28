Rawson organiza un Fan Fest mundialista para impulsar el comercio local: de qué se trata

Rawson organiza un evento que unirá comercio, juegos y sorteos, bajo la temática del Mundial.

La Municipalidad de Rawson lanzará este sábado 30 de mayo una nueva edición del “Fan Fest” de la campaña “Comprá en Rawson”, una propuesta que combinará actividades deportivas, entretenimiento y promociones comerciales en la plaza de Villa Krause, con el objetivo de fortalecer el consumo local y generar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

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La iniciativa es organizada en conjunto con la Asociación de Comerciantes de Rawson (A.C.R.A.) y la Cámara de Comercio del Interior, y se desarrollará entre las 16 y las 21 horas con múltiples actividades recreativas y deportivas para todas las edades.

El Fan Fest forma parte de una estrategia impulsada por el municipio para potenciar los centros comerciales y espacios públicos del departamento durante el período mundialista, promoviendo experiencias que incentiven las compras en negocios adheridos y fortalezcan la identidad local.

Bajo el lema “Alentá a la Selección, comprá en Rawson y ganá”, quienes realicen compras en los comercios participantes recibirán cupones, códigos QR y pases especiales para participar de sorteos y juegos durante la jornada.

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Entre los premios anunciados se destacan camisetas, conjuntos deportivos, pelotas, órdenes de compra, termos y una moto eléctrica 0 kilómetro como premio principal.

Además, el evento contará con distintas propuestas recreativas como intercambio de figuritas, la Copa Comprá Rawson, desafío de penales, metegol, fútbol tenis y una Fans Zone destinada a los aficionados.

Desde la organización informaron que quienes asistan vestidos con los colores celeste y blanco podrán acceder a beneficios y premios especiales, en una apuesta por reforzar el clima festivo y la participación comunitaria.

Autoridades municipales y representantes del sector comercial destacaron que la propuesta busca no solo incentivar el movimiento económico en el departamento, sino también consolidar espacios públicos activos y fortalecer el vínculo entre comerciantes, instituciones y vecinos.