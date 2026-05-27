Un municipio sanjuanino denunció los daños en una plaza: "Lo que tanto costó, merece ser valorado"

La Municipalidad de Ullum denunció en redes los daños y actos de vandalismo en una plaza del departamento.

En las últimas horas, la Municipalidad de Ullum realizó una denuncia pública por los destrozos registrados en la Plaza del Barrio Grimalt y volvió a reclamar compromiso comunitario para preservar los espacios públicos. A través de imágenes y mensajes en redes sociales, las autoridades expusieron daños en luminarias, juegos, bancos y árboles. Cabe recordar que no es la primera vez que el departamento enfrenta hechos de vandalismo.

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“Hoy queremos mostrar cómo se encuentra y recordar la importancia de cuidarla entre todos. Cada juego, cada banco, cada luminaria y cada rincón de este lugar representa una obra que llevó tiempo, esfuerzo y recursos para que las familias puedan disfrutar de un espacio seguro, limpio y en condiciones”, señalaron desde el municipio.

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En el mismo mensaje, remarcaron que “cuidar lo público también es cuidar nuestra comunidad” y afirmaron que “lo que tanto costó conseguir, merece ser valorado y protegido por todos”. Además, convocaron a los vecinos a continuar trabajando “por un Ullum más lindo, más ordenado y con espacios que puedan disfrutarse en familia”.

Entre los actos vandálicos registrados en el espacio verde se puede ver luminarias rotas, restos de fuego sobre el césped, bancos de cemento dañados y rayados, árboles desgarrados, juegos infantiles destruidos y basura esparcida en distintos sectores.

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No es la primera vez que el municipio denuncia hechos similares. En diciembre pasado, las autoridades ya habían pedido a la comunidad “cuidar lo que es de todos” tras los daños sufridos en el skatepark inaugurado en junio en el barrio Margarita Ferrá.

Según indicaron desde la comuna, el espacio recreativo y deportivo debió ser reparado luego de sufrir importantes roturas. Sin embargo, poco tiempo después volvió a ser blanco de actos vandálicos. “La banderola y la puerta fueron forzadas con violencia, no por el uso intensivo, sino por actos de mala intención”, señalaron en aquella oportunidad.

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En ese contexto, desde el municipio recordaron que los espacios públicos “pertenecen a toda la comunidad” y advirtieron que cada reparación implica destinar tiempo, esfuerzo y recursos que podrían utilizarse para nuevas obras y mejoras. Finalmente, las autoridades solicitaron a los vecinos denunciar cualquier acto de vandalismo y sumarse al compromiso de cuidar los espacios públicos del departamento.