En menos de seis meses, el skatepark de Ullum ya sufrió destrozos en dos oportunidades

El skatepark que fue inaugurado en Ullum hace menos de 6 meses (foto), ya sufrió dos hechos graves de vandalismo.

“Cuidemos lo que es de todos”, pidió el municipio de Ullum a través de sus redes sociales, en un mensaje dirigido a los vecinos de la comunidad. Es que el departamento inauguró su skatepark hace menos de seis meses y, en ese lapso, el espacio ya sufrió dos importantes actos de vandalismo.

Fue el pasado 21 de junio cuando las autoridades cortaron las cintas del lugar, que forma parte del espacio recreativo y deportivo del barrio Margarita Ferrá. Tras ese momento, el skatepark sufrió diversas roturas que el municipio debió reparar para que quienes disfrutan del lugar pudieran volver a utilizarlo sin riesgos. Sin embargo, en los últimos días el espacio volvió a ser víctima del vandalismo.

“El skatepark de Ullum fue recientemente reparado para que niñas, niños, jóvenes y familias puedan disfrutar de un espacio seguro para el deporte y la recreación. Lamentablemente, las instalaciones han vuelto a sufrir daños: la banderola y la puerta fueron forzadas con violencia, no por el uso intensivo, sino por actos de mala intención”, indicaron las autoridades departamentales en publicaciones acompañadas por imágenes de los daños.

image

En ese contexto, recordaron que “el espacio público no pertenece a unos pocos: es de toda la comunidad”. Y agregaron: “Cada reparación implica tiempo, esfuerzo y recursos que podrían destinarse a nuevas mejoras”. También remarcaron que “el respeto y el cuidado son la mejor forma de garantizar que siga siendo un lugar de encuentro, diversión y deporte”.

Para finalizar, desde el municipio solicitaron denunciar cualquier acto de vandalismo y sumarse al compromiso de cuidar los espacios públicos.