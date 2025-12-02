martes 2 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ambiente

En Capital piensan en un sistema para clasificar los residuos, pero por ahora "no hay plata"

Lo dijo la jefa comunal Susana Laciar. Su intención choca por el momento con el impedimento presupuestario y no se sabe si el año próximo podrá prosperar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
residuos capital

En los planes inmediatos del Ejecutivo capitalino figura la intención de avanzar en un sistema de clasificación de residuos domiciliarios, al menos en una parte del departamento que aún no fue definido. Que no pasa hasta ahora de una intención, porque no cuentan con los recursos que demanda en emprendimiento y tampoco tienen claro si podrán hacerlo en el plazo inmediato.

Lee además
el gobierno informo como pagar infracciones de transito a traves del boton de pago de ciudadano digital
Novedad

El Gobierno informó cómo pagar infracciones de tránsito a través del botón de pago de Ciudadano Digital
un sismo en el norte de mendoza hizo temblar el suelo sanjuanino
Temblor

Un sismo en el norte de Mendoza hizo temblar el suelo sanjuanino

Eso es lo que contó la intendenta departamental Susana Laciar en una entrevista que ofreció al programa "Desconocidas y no tanto", de la Red de Medios San Juan el lunes por la tarde. Allí, la funcionaria explicó que es una intención de mucho tiempo pero que “aún no contamos con el presupuesto para los contenedores”.

De igual manera, enumeró las virtudes de un sistema que permitiría a los ciudadanos capitalinos separar entre residuos orgánicos y reciclables, pero también explicó que para poder avanzar hace falta contratar una infraestructura de depósitos para poder hacerlo. Allí fue cuando fue realista en cuanto a los planes, debido al freno presupuestario.

La funcionaria no detalló el costo que tiene la operación con la que se ilusiona para convertir a su departamento en el primero en San Juan con este tipo de avance. Tampoco si tiene planes de corto plazo para el año que viene para salir a buscar el financiamiento que hace falta.

Sí, en cambio, se explayó sobre las virtudes del sistema de clasificación de residuos, luego de consignar que en la Capital conviven varios sistemas de recolección de residuos de manera simultánea, como el de compactación que opera entre las cuatro avenidas, el de contenedores comunitarios que hay en la mayoría de los barrios del departamento, y el manual que se mantiene en el resto. Laciar no explicó si el sistema de clasificación lo piensa para todo el departamento, o solamente para una parte.

De qué se trata la clasificación domiciliaria de residuos

La separación domiciliaria de residuos se consolidó en los últimos años como una herramienta esencial para mejorar la gestión de la basura urbana. Se trata de un proceso simple: cada familia identifica y clasifica sus desechos antes de sacarlos a la vereda, colocándolos en diferentes contenedores según su tipo. Esa acción, que parece mínima, marca una gran diferencia en el camino que sigue la basura.

El objetivo central es facilitar el reciclaje, ya que cuando los materiales llegan limpios y separados —plásticos, vidrios, papeles, metales o cartones— pueden reincorporarse a la cadena productiva. De esta manera se reduce la cantidad de residuos que termina en basurales o rellenos sanitarios y se minimiza la contaminación en los entornos urbanos.

En la mayoría de las ciudades, la clasificación básica distingue entre residuos secos reciclables y residuos húmedos u orgánicos, que incluyen restos de comida y material biodegradable. Además, existen desechos que requieren un tratamiento especial, como pilas, electrónicos o medicamentos vencidos, que se deben llevar a puntos de recolección específicos.

Los especialistas coinciden en que la separación “en origen”, es decir, en cada casa, es el paso más efectivo para transformar los sistemas de gestión de residuos. Cuando la basura está mezclada, los materiales reciclables se pierden o encarecen su recuperación. Por eso, la participación ciudadana se vuelve un eslabón indispensable dentro de todo el circuito.

Promover este hábito no solo alivia la carga ambiental, sino que también optimiza el trabajo de recicladores urbanos y de los municipios, que pueden aprovechar mejor los recursos y planificar políticas más sustentables. En una comunidad que separa, cada bolsa cuenta.

Temas
Seguí leyendo

Una profesora sorprendió a egresados de una escuela sanjuanina: el emotivo video, entre regalos y lagrimones

Por qué vivir en San Juan, explicado por un sanjuanino en un video y los tres motivos: "Duermen siesta"

Alerta en San Juan: los casos de sífilis se disparan y el aumento roza el 45%, con el ojo en los menores de 15

Iniciaron una colecta para ayudar a la familia víctima de un grave choque en Rawson

Colonias de Verano gratuitas: fechas, requisitos y lugares para inscribirse en cada departamento

Estela de Carlotto recibió el título de Doctora Honoris Causa de la UNSJ

El Hospital Marcial Quiroga lanzó un programa gratuito para dectectar a tiempo uno de los cánceres más mortales

Por primera vez, San Juan cuenta con un permiso digital de pesca deportiva: cómo funciona

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
si sos uno de los alumnos que rindieron el examen de los colegios preuniversitarios, ¡buscate!
Galería

Si sos uno de los alumnos que rindieron el examen de los colegios preuniversitarios, ¡buscate!

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

Carlos Gabriel Torres frente al juez Eugenio Barbera.
Pervertido sexual

Abusó de la hija de una vecina en Albardón y fue condenado, pero zafó de la cárcel

Te Puede Interesar

Médicos vs. fiscales, el primer enfrentamiento de la gestión Baigorrí
Fiscalía General

Médicos vs. fiscales, el primer enfrentamiento de la gestión Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan
Camiones por la ruta principal de la villa de Calingasta. Los vecinos no quieren que los camiones de Hualilán pasen por allí. 
Conflicto sin fin

Marchas y contramarchas: un nuevo capítulo en el caos político en Calingasta por el camino minero de Hualilán

Imagen ilustrativa
Dictamen judicial

Un joven sanjuanino fue acusado de golpear a su hijo, no hallaron pruebas y terminó sobreseído

San Martín confirmó nuevo técnico de cara a la Primera Nacional
Designaciones

San Martín confirmó nuevo técnico de cara a la Primera Nacional

Liliana La Borges Loyola en la audiencia de este martes.
La saga continúa

La mujer de "Los Borges" irá a juicio en Flagrancia por entrar a la casa de su exesposo y cometer destrozos