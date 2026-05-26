San Expedito: los fieles celebran un nuevo hito en la obra de la parroquia que se construye en Caucete

La comunidad de devotos de San Expedito celebra un nuevo avance en la construcción del santuario ubicado en Bermejo, donde el techado de la iglesia se encuentra próximo a completarse. Se trata de una etapa clave dentro de una obra impulsada desde hace más de una década a partir del esfuerzo colectivo y la solidaridad de los fieles, que ahora redoblan las iniciativas para reunir fondos y culminar el templo.

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La construcción del nuevo templo y santuario de San Expedito, en la localidad de Bermejo, departamento Caucete, comenzó en enero de 2015. Desde sus inicios, la obra se ha sostenido principalmente con aportes de los devotos, atravesando distintas dificultades económicas del país, períodos de alta inflación e incluso el impacto de la pandemia de coronavirus, que ralentizó el avance general del proyecto.

Con el paso de los años, la edificación fue avanzando por etapas. En 2024, uno de los principales desafíos pasó a ser la finalización del techo, una fase determinante para dar continuidad al resto de la obra. Actualmente, según informaron desde la agrupación encargada del santuario, ese objetivo está próximo a concretarse.

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“Hace años que entre todos estamos construyendo la Capilla de San Expedito en Bermejo. Y seguimos avanzando”, expresaron desde la comunidad, que continúa promoviendo acciones solidarias para sostener el proyecto.

En ese marco, se lanzó una campaña de recaudación mediante una rifa. Cada bono tiene un valor de $12.000 y otorga cuatro oportunidades de ganar. Entre los premios se incluyen montos que van desde los $150.000 hasta los $3.500.000, con sorteo previsto para el viernes 19 de junio durante la Quiniela Vespertina de San Juan.

Las formas de participación incluyen la compra presencial en la Peatonal de San Juan, los sábados, o la adquisición a distancia mediante transferencia bancaria al alias sanexpedito.sj (Banco Nación) y envío del comprobante al WhatsApp 264-4168132, con entrega del bono digital.

El proyecto del santuario se desarrolla a unos 104 kilómetros de la Ciudad de San Juan, por la Ruta 141, en un sitio que se ha consolidado como el segundo destino de turismo religioso de la provincia, después de la Difunta Correa. En el predio conviven una capilla original y el nuevo templo en construcción, que será la única iglesia del país dedicada a San Expedito.

La obra proyecta un edificio sismorresistente de 1.100 metros cuadrados y 12 metros de altura, con vitrales, nave central, pasillos laterales, capilla del Santísimo y sacristía. Además, la capilla original estará conectada con el nuevo templo, permitiendo el acceso por dos frentes.