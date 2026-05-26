martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Judiciales

Médico Miguel Amado condenado por abuso: la defensa impugnó el fallo buscando la absolución

Cabe destacar que en abril, los abogados que representan a Amado buscaron dejarlo en libertad al tratar de cambiar las medidas de coerción, pero un juez de Impugnación se la denegó y ratificó la preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La causa penal que involucra al médico sanjuanino Miguel Amado sumó este martes un capítulo clave. Se llevó a cabo la audiencia de impugnación de sentencia, una instancia procesal donde la defensa técnica del profesional de la salud busca revertir la condena por abuso sexual simple que pesa en su contra, solicitando formalmente su absolución. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal mantuvo una postura inflexible y requirió que se ratifique el fallo condenatorio en todos sus términos.

Lee además
El médico Miguel Amado tendrá que cumplir una pena de 4 años de prisión efectiva al ser encontrado culpable del delito de abuso sexual simple.
Judiciales

Segunda condena por abuso sexual contra el médico sanjuanino Miguel Amado
El médico Miguel Amado tendrá que cumplir una pena de 4 años de prisión efectiva al ser encontrado culpable del delito de abuso sexual simple.
Sanjuanino

El médico Miguel Amado seguirá preso a pesar de la insistencia de su abogado en liberarlo

La jornada formalizó el rechazo de la defensa hacia la resolución de primera instancia que halló culpable al médico. Ante el tribunal de alzada, el abogado defensor expuso los agravios correspondientes y argumentó detalladamente los motivos por los cuales considera que su cliente debe ser absuelto de los cargos, insistiendo en la inocencia de Amado y cuestionando la valoración probatoria efectuada en el debate anterior.

En la contraparte, la Fiscalía de Impugnación, representada en esta oportunidad por el fiscal Fabrizio Medici, contrapuso un criterio diametralmente opuesto. El representante del Ministerio Público rebatió los argumentos de la defensa, defendió la solidez de las pruebas que fundamentaron la sentencia y solicitó al magistrado de control que desestime el recurso interpuesto, confirmando de manera definitiva la condena por el delito contra la integridad sexual.

El encargado de presidir el acto judicial y de evaluar los planteos formulados por ambas partes fue el juez de Impugnación, Maximiliano Blejman. Tras dar por concluido el debate y escuchar atentamente las alegaciones tanto de la defensa como de la fiscalía, el magistrado dio por cerrado el tratamiento de la audiencia y pasó la causa a despacho para resolver.

Conforme lo estipula el Código Procesal Penal de la provincia, el juez cuenta ahora con un plazo legal de 30 días hábiles para dictar una resolución definitiva, término que, según la complejidad del análisis, posee la facultad de extenderse.

El antecedente inmediato en prisión preventiva

Este nuevo intento de la defensa por modificar la situación procesal de Miguel Amado se da en un contexto de continuos reveses judiciales para el imputado. Cabe destacar que en abril pasado, la asistencia técnica del médico ya había articulado una estrategia para morigerar su condición de detención, buscando que se le otorgara la libertad condicional o el cese de la medida de coerción.

Sin embargo, en aquella ocasión, un juez del Tribunal de Impugnación denegó de plano la solicitud interpuesta, respaldando la postura fiscal y ratificando de manera firme la prisión preventiva. Con este antecedente inmediato, Amado continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial a la espera de que el juez Blejman defina si confirma la condena por abuso sexual o si da lugar al pedido de absolución.

Temas
Seguí leyendo

Salió del Penal de Chimbas hace pocos meses, volvió a robar y deberá regresar a prisión

Un auto quedó sobre la vereda al chocar en una esquina con semáforos en el centro

Una moto que robaron hace 13 años fue recuperada en Sarmiento

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Una mujer sufrió una fuerte caída mientras andaba en bicicleta por la montaña en cercanía del Complejo Ceferino Namuncurá

Una camioneta y una moto chocaron en Chimbas: un hombre terminó hospitalizado

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron al motociclista que choco de atras a otra moto, golpeo contra un arbol y murio
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta
Imágenes

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Myriam Bregman: La rusa que prefirió hablar de cosas imposibles video
Conociendo a los legisladores

Myriam Bregman: La "rusa" que prefirió hablar de cosas imposibles

Te Puede Interesar

El Rojinegro de 25 de Mayo y un legado de tradición, pueblo y pasión
Pasiones del Interior

El Rojinegro de 25 de Mayo y un legado de tradición, pueblo y pasión

Por Luz Ochoa
El Libertad  en sus últimos días en San Juan. Góndolas vacías y ya se ve la transición con La Anónima.
Transición

Arribo de La Anónima en San Juan: 80 empleados siguen, no se prevé que tomen nuevos y prevén 10 días de cierre

Con Orrego presente, 105 familias que accedieron a su casa propia en Ullum
Bº Sierra de la Invernada

Con Orrego presente, 105 familias que accedieron a su casa propia en Ullum

Salió del Penal de Chimbas hace pocos meses, volvió a robar y deberá regresar a prisión
En Ruta 40

Salió del Penal de Chimbas hace pocos meses, volvió a robar y deberá regresar a prisión

Según el último informe de Iberte, por los incumplimientos de Fecovita en la firma que hicieron juntos, han sufrido dañso que ascienden a la fecha a más de U$S 100.000.000.
Pelea judicial

Guerra del vino entre la empresa del dueño de Gualcamayo y Fecovita: hablan de daños de más de U$S 100.000.000