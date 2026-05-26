Médico Miguel Amado condenado por abuso: la defensa impugnó el fallo buscando la absolución

La causa penal que involucra al médico sanjuanino Miguel Amado sumó este martes un capítulo clave. Se llevó a cabo la audiencia de impugnación de sentencia, una instancia procesal donde la defensa técnica del profesional de la salud busca revertir la condena por abuso sexual simple que pesa en su contra, solicitando formalmente su absolución. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal mantuvo una postura inflexible y requirió que se ratifique el fallo condenatorio en todos sus términos.

La jornada formalizó el rechazo de la defensa hacia la resolución de primera instancia que halló culpable al médico. Ante el tribunal de alzada, el abogado defensor expuso los agravios correspondientes y argumentó detalladamente los motivos por los cuales considera que su cliente debe ser absuelto de los cargos, insistiendo en la inocencia de Amado y cuestionando la valoración probatoria efectuada en el debate anterior.

En la contraparte, la Fiscalía de Impugnación, representada en esta oportunidad por el fiscal Fabrizio Medici, contrapuso un criterio diametralmente opuesto. El representante del Ministerio Público rebatió los argumentos de la defensa, defendió la solidez de las pruebas que fundamentaron la sentencia y solicitó al magistrado de control que desestime el recurso interpuesto, confirmando de manera definitiva la condena por el delito contra la integridad sexual.

El encargado de presidir el acto judicial y de evaluar los planteos formulados por ambas partes fue el juez de Impugnación, Maximiliano Blejman. Tras dar por concluido el debate y escuchar atentamente las alegaciones tanto de la defensa como de la fiscalía, el magistrado dio por cerrado el tratamiento de la audiencia y pasó la causa a despacho para resolver.

Conforme lo estipula el Código Procesal Penal de la provincia, el juez cuenta ahora con un plazo legal de 30 días hábiles para dictar una resolución definitiva, término que, según la complejidad del análisis, posee la facultad de extenderse.

El antecedente inmediato en prisión preventiva

Este nuevo intento de la defensa por modificar la situación procesal de Miguel Amado se da en un contexto de continuos reveses judiciales para el imputado. Cabe destacar que en abril pasado, la asistencia técnica del médico ya había articulado una estrategia para morigerar su condición de detención, buscando que se le otorgara la libertad condicional o el cese de la medida de coerción.

Sin embargo, en aquella ocasión, un juez del Tribunal de Impugnación denegó de plano la solicitud interpuesta, respaldando la postura fiscal y ratificando de manera firme la prisión preventiva. Con este antecedente inmediato, Amado continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial a la espera de que el juez Blejman defina si confirma la condena por abuso sexual o si da lugar al pedido de absolución.