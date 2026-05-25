Violento asalto en Capital: golpearon a una mujer de 90 años y a su chofer para exigirles dinero

Una mujer de 90 años y su chofer fueron víctimas de un brutal asalto en una vivienda de Capital. El episodio ocurrió durante la noche del viernes, cuando ambos llegaban al domicilio y fueron sorprendidos por delincuentes que ya se encontraban dentro de la propiedad.

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El hecho se registró alrededor de las 21:30 en una casa ubicada sobre calle 25 de Mayo, entre Aberastain y Caseros. Según trascendió, la mujer ingresó junto al conductor, de 47 años, y en ese momento fueron interceptados por dos hombres que actuaban con el rostro descubierto.

Los asaltantes atacaron primero al chofer. Lo redujeron a golpes de puño y patadas y luego lo amenazaron con un destornillador antes de maniatarlo. Después fueron contra la dueña de casa, a quien golpearon y arrastraron hacia el interior de la vivienda mientras le exigían las llaves de una caja fuerte.

Bajo presión, la mujer entregó las llaves, aunque les advirtió que dentro no había dinero ni objetos de valor. Los delincuentes abrieron la caja y comprobaron que estaba vacía. Luego revisaron distintos sectores del inmueble en busca de pertenencias de valor, pero no encontraron nada.

Tras varios minutos dentro de la vivienda, escaparon sin llevarse elementos robados. Las víctimas quedaron en estado de shock luego del violento episodio.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 2ª, que inició las primeras actuaciones para intentar identificar a los responsables. Los investigadores también avanzan con el análisis de cámaras de seguridad de la zona y otros elementos recolectados en la escena.