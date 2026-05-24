Video: violento robo en Pocito terminó con dos mujeres amenazadas con un arma

Un comercio de Pocito fue escenario de un robo armado durante la tarde del sábado. Dos mujeres terminaron bajo amenaza de un arma de fuego en medio de la atención al público. El episodio se registró cerca de las 19.30, en un local ubicado sobre calle Lemos, entre Picasso y Las Moras, antes de Calle 6.

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De acuerdo al relato de las damnificadas, el negocio funciona como tienda de ropa y también ofrece productos de limpieza y alimento para mascotas. En ese contexto, dos delincuentes ingresaron al local y, bajo amenazas con un revólver, redujeron a la propietaria para concretar el asalto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2058563666593665486&partner=&hide_thread=false Violento asalto en Pocito terminó con dos mujeres amenazadas con un arma pic.twitter.com/d3sJYB6Nc3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 24, 2026

En pocos segundos, los ladrones sustrajeron tres camperas, un chaleco, una balanza y dos teléfonos celulares, y luego escaparon del lugar sin ser detenidos.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, donde se observa la rapidez con la que actuaron los asaltantes. En las imágenes también se escucha el pedido desesperado de las mujeres mientras una de ellas era apuntada con el arma, mientras el otro delincuente tomaba la balanza y retiraba prendas de un perchero exhibidor.