Video: estaba ebrio y su camioneta terminó incrustada en un guardarraíl en Ruta 40

Un joven de 27 años protagonizó este domingo por la mañana un fuerte choque en Capital, luego de perder el dominio de la camioneta que conducía y estrellarse contra un guardarraíl en la zona de Ruta 40 y Telesfora Sánchez de Benavídez.
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El hecho ocurrió este domingo por la mañana en Capital. El conductor, de 27 años, dio positivo en alcoholemia con 1,35 g/l, aunque resultó ileso pese al fuerte impacto.
Un joven de 27 años protagonizó este domingo por la mañana un fuerte choque en Capital, luego de perder el dominio de la camioneta que conducía y estrellarse contra un guardarraíl en la zona de Ruta 40 y Telesfora Sánchez de Benavídez.
De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor circulaba en una Renault Duster cuando, por motivos que aún no fueron precisados, se desvió de su carril y terminó impactando de frente contra la estructura metálica ubicada al costado de la vía.
Personal policial intervino en el lugar y, al realizarle el control de alcoholemia, detectó que manejaba con 1,35 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente lo permitido.
Pese a la violencia del siniestro y a los daños materiales registrados en el vehículo, el automovilista no presentó lesiones de consideración y no debió ser trasladado a un hospital.