El orgullo del Teresa de Calcuta: la rompió haciendo jueguitos y se hizo viral

Un joven del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, se convirtió en protagonista de un video que comenzó a circular con fuerza en redes sociales tras mostrar su habilidad con la pelota en plena calle. La escena, simple pero llamativa, fue suficiente para captar la atención de cientos de usuarios.
La grabación fue realizada en la zona de calle 5 y Lemos, donde el chico improvisó una especie de espectáculo con jueguitos y piruetas que sorprendieron a quienes estaban presentes. Mientras lo filmaban, una voz alentaba: “Cuando lo vean al chabón ahí, ayúdenlo”, en un claro gesto de apoyo al talento del joven.
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El video fue publicado en TikTok por la cuenta _negrog y rápidamente superó el millar de “me gusta”, además de cosechar decenas de comentarios elogiosos. Muchos usuarios destacaron la destreza del chico y le desearon un futuro prometedor.
“Excelente lo tuyo amigo, abrazo grande y éxitos en todo”, escribió uno de los internautas, mientras que otro señaló: “Qué bueno lo que hace el pibe, ojalá tenga grandes éxitos”. Incluso hubo quienes opinaron sobre su perfil, sugiriendo que podría inclinarse por el mundo del espectáculo: “Creo que sería malabarista, no futbolista”.