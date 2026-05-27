miércoles 27 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Financiación

Marcelo Orrego anunció $15.000 millones en créditos para Pymes y emprendedores

Las líneas de asistencia financiera se otorgarán a Pymes locales a través de Fiduciaria San Juan, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de la inauguración de Punto Pyme, el gobernador Marcelo Orrego realizó un importante anuncio para el sector productivo y comercial. Se trata de líneas de crédito que se fondean con recuperos de créditos otorgados por la propia Fiduciaria San Juan, en el marco de la administración del Fideicomiso de Impulso Productivo. A eso se le suman los aportes de la Agencia San Juan de Inversiones, provenientes del Fondo de Financiamiento Productivo que gestiona la agencia con recuperos de créditos del programa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El monto total disponible para otorgar financiamiento es de $15.000 millones, con topes, plazos y tasas establecidos para cada línea.

Lee además
marcelo orrego por el 25 de mayo: el futuro y los valores se construyen con educacion, cultura y cuidando la libertad
Declaraciones

Marcelo Orrego por el 25 de Mayo: "El futuro y los valores se construyen con educación, cultura y cuidando la libertad"
¡todos somos colita! salio el solcito y la perra aprovecho para tirarse en la plaza 25 de mayo
Video

¡Todos somos Colita! Salió el solcito y la perra aprovechó para tirarse en la Plaza 25 de Mayo

En el acto de inauguración de Punto Pyme, el gobernador Orrego resaltó que las Pymes generan el 80% del trabajo en Argentina y en San Juan son un motor muy importante para el desarrollo económico. Además, Orrego manifestó que “este Punto Pyme es una nueva acción que va en línea con nuestra forma de pensar la gestión: siempre cerca de los sanjuaninos, tendiendo una mano para fortalecer la generación de trabajo”.

A su vez, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández celebró el compromiso del gobierno provincial de seguir apostando por el sector productivo con nuevas herramientas que permiten sostener el empleo. Además, Fernández expresó: “como siempre dice nuestro gobernador, no gobernamos para las estadísticas, y más allá de una buena estadística, siempre buscamos estar al lado del que lo necesita, del empresario, de la familia sanjuanina y del emprendedor, porque nuestra prioridad son las personas”.

En cuanto a los nuevos créditos disponibles, para inversiones en bienes de capital se financiarán proyectos hasta $250 millones, cuando se trate de aplicaciones para acciones estratégicas como tecnificación de riego agrícola, eficiencia energética, construcción de galpones industriales y reconversión de cultivos agrícolas. En este caso el monto otorgado a la Pyme se devolverá hasta en 60 meses, con 6 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 40% de la tasa badlar, que al día de hoy equivale al 8,8% de interés anual.

También habrá una línea que contemple otras inversiones para adquirir bienes de capital en general. En ese caso, la cifra total máxima a prestar será de $150 millones. La Pyme tendrá 48 meses, con 6 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar que hoy equivale al 13,2% de interés anual.

Finalmente, este anuncio contempla además una línea para capital de trabajo, por hasta $30 millones por solicitante para pagar proveedores de insumos y materias primas. Esta línea permitirá autorizar una porción en efectivo al tomador de hasta $10 millones, con límite en 1 nómina salarial o 10 sueldos mínimo vital y móvil (el que sea mayor). La devolución del dinero se realizará en 18 meses, con 3 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar anual, que hoy representa 13,2%.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Petroglifos prehispánicos hallados en Calingasta causan admiración y llevan a una investigación

Una protesta de taxis y remises causó caos en el tránsito durante la mañana sanjuanina

Descubrí la magia de Ischigualasto bajo la luna llena este fin de semana

Paso de Agua Negra récord: superó los seis meses abierto; conocé todos los números

Janna volvió con una nueva canción mundialista y ya emociona a los sanjuaninos

La UCCuyo lanza su Expo Vocacional 2026: todo lo que tenés que saber

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una protesta de choferes de taxis y remises complicó el tránsito durante la mañana de este miércoles, en San Juan.
Este miércoles

Una protesta de taxis y remises causó caos en el tránsito durante la mañana sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía
IMÁGENES SENSIBLES

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento
Conflicto

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento

Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la Misa de Omega.
Terrible

Fue a bailar en Caucete y la violaron: hay dos mujeres detenidas

Te Puede Interesar

Racimos de uva en plena cosecha en San Juan. Los viñateros enfrentan una temporada marcada por precios que quedaron por debajo de la inflación y preocupación por la rentabilidad del sector.
La inflación golpea al productor

Con el precio de la uva y vino menor que hace un año, San Juan se une a Mendoza para sostener al viñatero

Por Elizabeth Pérez
Romeo Isidro Saavedra, el puntero político.
Justicia Federal

Estafas con planes sociales en San Juan: condenaron al puntero político del PJ y dos familiares, pero no irán a prisión

Procrear en San Juan: con gestiones avanzadas el IPV se prepara para sortear departamentos de clase media video
Reactivación

Procrear en San Juan: con gestiones avanzadas el IPV se prepara para sortear departamentos de clase media

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Duelo de estrategias

Glencore desafía la línea de 500 kV que quiere Vicuña para su proyecto de cobre en San Juan