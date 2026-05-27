Marcelo Orrego anunció $15.000 millones en créditos para Pymes y emprendedores

En el marco de la inauguración de Punto Pyme, el gobernador Marcelo Orrego realizó un importante anuncio para el sector productivo y comercial. Se trata de líneas de crédito que se fondean con recuperos de créditos otorgados por la propia Fiduciaria San Juan, en el marco de la administración del Fideicomiso de Impulso Productivo. A eso se le suman los aportes de la Agencia San Juan de Inversiones, provenientes del Fondo de Financiamiento Productivo que gestiona la agencia con recuperos de créditos del programa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El monto total disponible para otorgar financiamiento es de $15.000 millones, con topes, plazos y tasas establecidos para cada línea.

En el acto de inauguración de Punto Pyme, el gobernador Orrego resaltó que las Pymes generan el 80% del trabajo en Argentina y en San Juan son un motor muy importante para el desarrollo económico. Además, Orrego manifestó que “este Punto Pyme es una nueva acción que va en línea con nuestra forma de pensar la gestión: siempre cerca de los sanjuaninos, tendiendo una mano para fortalecer la generación de trabajo”.

A su vez, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández celebró el compromiso del gobierno provincial de seguir apostando por el sector productivo con nuevas herramientas que permiten sostener el empleo. Además, Fernández expresó: “como siempre dice nuestro gobernador, no gobernamos para las estadísticas, y más allá de una buena estadística, siempre buscamos estar al lado del que lo necesita, del empresario, de la familia sanjuanina y del emprendedor, porque nuestra prioridad son las personas”.

En cuanto a los nuevos créditos disponibles, para inversiones en bienes de capital se financiarán proyectos hasta $250 millones, cuando se trate de aplicaciones para acciones estratégicas como tecnificación de riego agrícola, eficiencia energética, construcción de galpones industriales y reconversión de cultivos agrícolas. En este caso el monto otorgado a la Pyme se devolverá hasta en 60 meses, con 6 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 40% de la tasa badlar, que al día de hoy equivale al 8,8% de interés anual.

También habrá una línea que contemple otras inversiones para adquirir bienes de capital en general. En ese caso, la cifra total máxima a prestar será de $150 millones. La Pyme tendrá 48 meses, con 6 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar que hoy equivale al 13,2% de interés anual.

Finalmente, este anuncio contempla además una línea para capital de trabajo, por hasta $30 millones por solicitante para pagar proveedores de insumos y materias primas. Esta línea permitirá autorizar una porción en efectivo al tomador de hasta $10 millones, con límite en 1 nómina salarial o 10 sueldos mínimo vital y móvil (el que sea mayor). La devolución del dinero se realizará en 18 meses, con 3 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar anual, que hoy representa 13,2%.

FUENTE: Sí San Juan