Con el precio de la uva y vino menor que hace un año, San Juan se une a Mendoza para sostener al viñatero

Racimos de uva en plena cosecha en San Juan. Los viñateros enfrentan una temporada marcada por precios que quedaron por debajo de la inflación y preocupación por la rentabilidad del sector.

En el marco de la inauguración de "Punto Pyme", el Ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, analizó la compleja situación que atraviesan los viñateros. El funcionario reconoció que se paga la uva a un precio menor que hace un año y adelanto gestiones ante la industria con el gobierno de Mendoza para intentar mejorar la competitividad.

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De todos modos, el funcionario marcó una línea clara respecto al rol del Estados en las economías regionales: los gobiernos no van a intervenir en los precios del mercado.

El precio y el objetivo con Mendoza

Al inicio de sus declaraciones, Fernández puso el foco en el valor de la uva este 2026, confirmando que los precios ofrecidos actualmente al productor son muy bajos. "Los precios que han empezado a publicarse o que han empezado a ser ofrecidos están en niveles similares a los del año anterior, con lo cual, si le descontamos la inflación, estamos hablando de un precio menor para el productor", dijo en declaraciones.

Esta situación ha motivado una agenda común con la provincia vecina. El ministro señaló que tienen previsto "avanzar en algunas reuniones con los sectores industriales" junto a su par mendocino, dado que la baja rentabilidad es una "preocupación que compartimos con el gobierno de Mendoza".

El rol del Estado

Ante la consulta sobre la situación de los productores que ya entregaron su cosecha, Fernández fue tajante al descartar cualquier tipo de regulación estatal sobre los valores de mercado. El ministro definió estas operaciones como "acuerdos entre privados" y aseguró que "el gobierno no va a intervenir en la formación de precio".

Fernández justificó esta postura desde una filosofía de libre mercado, argumentando que la intervención estatal podría ser contraproducente para la economía general: "El precio lo determina el mercado. Si el estado tuviera que intervenir en cada uno de los precios... estaríamos todos los argentinos más fundidos de los que muchos sectores están".

El funcionario se esperanzó en que los valores de la uva y el vino puedan mejorar en el corto plazo, basándose en que hubo una menor cosecha en el país y hay un repunte en la demanda externa. "No solamente está aumentando la exportación de vino, sino también que el mercado interno ha empezado a mostrar algunos signos de reactivación", indicó.

Según su análisis, este escenario de mayor demanda de pasas, mosto y vino impactará directamente en las existencias almacenadas: "Todo esto hace a que el stock de vino disminuya y si disminuye el stock, desaparece la excusa para los precios bajos que hoy está sosteniendo la industria".

Incluso añadió que, si bien los precios internacionales son menores a los del año pasado, el volumen de envíos al exterior es el dato positivo de la temporada: "la exportación del mosto viene creciendo y eso quita presión en el volumen y en los stocks, que normalmente es la excusa o es el argumento para que la industria pague precios bajos".

Apoyo financiero

El titular de la cartera de Producción destacó que el apoyo financiero oficial con la colocación de más de $11.000.000.000 para las tareas de cosecha y elaboración. También adelanto una novedad para la temporada: la agencia Calidad San Juan pone en marcha una línea para financiar la poda de los viñedos. Este crédito apunta a aquellos productores que necesitan realizar mantenimiento de sus producciones y que aún no han recibido los pagos por la uva entregada a las bodegas.