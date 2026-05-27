Procrear en San Juan: con gestiones avanzadas el IPV se prepara para sortear departamentos de clase media

"Estamos a punto, el gobernador está a punto de firmar con la Nación ya la toma de estas obras" , adelantó Elina Peralta , directora del Instituto Provincial de la Vivienda, al referirse al destino de los complejos habitacionales del plan PROCREAR que quedaron truncos tras el cambio de política nacional. La funcionaria aseguró que se están ultimando detalles legales y técnicos para que la provincia absorba formalmente los proyectos, una firma que es "factible que llegue en junio" . Este paso administrativo es fundamental para reactivar una mole de cemento que hoy luce como una ciudad abandonada en el corazón de Trinidad, detrás del Colegio Don Bosco, donde los carteles desteñidos por el sol aún prometen plazos de ejecución ya vencidos.

El foco inicial de la gestión orreguista está puesto en el barrio La Ramada , ubicado en la intersección de Remedios de Escalada de San Martín y Aristóbulo del Valle. Este complejo, destinado originalmente a familias de clase media a través del programa Procrear II, presenta actualmente un avance de obra del 55% . En el predio conviven departamentos que ya cuentan con cocinas instaladas y porteros eléctricos con estructuras que apenas han alcanzado el revoque fino. Peralta explicó este miércoles en diálogo con Radio Sarmiento, que, debido a la magnitud del proyecto que supera los 200 departamentos, la intención es "dividirlo en tres etapas" para facilitar su finalización y entrega.

La planificación oficial contempla que, una vez concretado el traspaso, se trabaje intensamente para terminar una primera tanda de aproximadamente 30 departamentos que podrían ser sorteados y entregados este mismo año. Al tratarse de viviendas ubicadas en una zona de alta demanda y con terminaciones de gran calidad, la directora advirtió que para este sorteo se exigirán "requisitos más ajustados en cuanto a los ingresos", dado que las cuotas serán sensiblemente más altas que las de una vivienda social tradicional del IPV. El sorteo estará abierto a residentes de todo el Gran San Juan, manteniendo la premisa de que los beneficiarios no posean ningún otro bien inmueble.

En un segundo plano de prioridad se encuentra el complejo La Nave, situado en las cercanías del Centro Cívico. A diferencia de La Ramada, este proyecto cuenta con apenas un 5% o 10% de avance, lo que Peralta describió como "muy poco y nada". Por esta razón, la provincia decidió focalizar sus recursos financieros primero en terminar lo más avanzado, dejando el desarrollo de La Nave para una etapa posterior, siempre supeditado a la factibilidad financiera en las cuentas provinciales. La funcionaria recordó que, con la desaparición de la Secretaría de Vivienda nacional, el IPV depende ahora exclusivamente de fondos sanjuaninos, lo que obliga a una administración prudente de los recursos.

Este proceso de provincialización de los barrios Procrear busca también garantizar la transparencia en la adjudicación, evitando asignaciones directas y volcando todas las unidades a sorteos públicos, según la óptica oficial. Peralta subrayó que el sistema del IPV debe ser solidario, por lo que el recupero de cuotas es vital para seguir construyendo.

Mientras se aguarda la firma del convenio, los equipos técnicos ya realizan relevamientos en el terreno, preparándose para el momento en que estas estructuras dejen de ser esqueletos silenciosos rodeados de maleza y se transformen finalmente en el hogar de las familias sanjuaninas que llevan años esperando.

TIEMPO DE SAN JUAN recorrió recientemente el predio del barrio La Ramada con su drone, con imágenes en las que puede apreciarse los avances de las obras y su estado actual: