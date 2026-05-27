Hallaron medio kilo de cocaína en la casa de una funcionaria de Buenos Aires

Una funcionaria del partido bonaerense de Morón está acusada de presunto narcotráfico y de integrar una banda delictiva luego que efectivos de la Policía Federal encontraron cincuenta kilos de cocaína durante un allanamiento realizado en su vivienda.

Polémica La oposición denuncia que el proyecto para regular el juego online "no toca el corazón del negocio"

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se trata de Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, quien era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Morón y la Policía activó una búsqueda para ubicarla.

En el citado procedimiento en el domicilio de Ortigoza en la localidad bonaerense de Castelar, los efectivos hallaron medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo.

Tras producirse ese hallazgo y darse a conocer la noticia, el intendente de Morón, Lucas Ghi, apartó a Ortigoza de su cargo el viernes pasado y dijo que se siente “profundamente decepcionado” por el accionar de la ahora ex funcionaria.

“Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, manifestó el intendente de Morón y, en diálogo con TN, añadió: “Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación”.

“Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia. Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, aseveró.

En tanto, se informó que la causa se abrió en marzo pasado con una denuncia anónima por narcomenudeo, tras lo cual, la Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso una serie de tareas de campo a la Policía.

Además, se indicó que la Justicia ordenó la captura de la ex pareja de Ortigoza, Ángel Daniel Paz, de 34 años, mientras que la Policía detuvo en otro allanamiento a Norberto Hernán Aliano, de 42, quien afronta cargos por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes.

FUENTE: Agencia NA