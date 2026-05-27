miércoles 27 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Está prófuga

Hallaron medio kilo de cocaína en la casa de una funcionaria de Buenos Aires

Se trata de Luna Ortigoza, quien era la directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en Morón.

Por Agencia NA
image

Una funcionaria del partido bonaerense de Morón está acusada de presunto narcotráfico y de integrar una banda delictiva luego que efectivos de la Policía Federal encontraron cincuenta kilos de cocaína durante un allanamiento realizado en su vivienda.

Lee además
procrear en san juan: con gestiones avanzadas el ipv se prepara para sortear departamentos de clase media video
Reactivación

Procrear en San Juan: con gestiones avanzadas el IPV se prepara para sortear departamentos de clase media
la oposicion denuncia que el proyecto para regular el juego online no toca el corazon del negocio
Polémica

La oposición denuncia que el proyecto para regular el juego online "no toca el corazón del negocio"

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se trata de Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, quien era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Morón y la Policía activó una búsqueda para ubicarla.

En el citado procedimiento en el domicilio de Ortigoza en la localidad bonaerense de Castelar, los efectivos hallaron medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo.

Tras producirse ese hallazgo y darse a conocer la noticia, el intendente de Morón, Lucas Ghi, apartó a Ortigoza de su cargo el viernes pasado y dijo que se siente “profundamente decepcionado” por el accionar de la ahora ex funcionaria.

“Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, manifestó el intendente de Morón y, en diálogo con TN, añadió: “Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación”.

“Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia. Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, aseveró.

En tanto, se informó que la causa se abrió en marzo pasado con una denuncia anónima por narcomenudeo, tras lo cual, la Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso una serie de tareas de campo a la Policía.

Además, se indicó que la Justicia ordenó la captura de la ex pareja de Ortigoza, Ángel Daniel Paz, de 34 años, mientras que la Policía detuvo en otro allanamiento a Norberto Hernán Aliano, de 42, quien afronta cargos por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

El plan del Gobierno para achicar el Estado: retiros voluntarios y prohibición de reingreso por cinco años

Quirno reclamó cambios en la ONU y respaldó a un argentino para la Secretaría General

Con más dólares del FMI, las reservas del BCRA alcanzaron su máximo nivel en la gestión Milei

Argentina quedó última en el ranking regional de inversión extranjera pese a los incentivos oficiales

Los diputados nacionales recorrieron el equivalente a 450 vueltas al mundo en avión: el sanjuanino "Coki" Chica, entre los que más viajaron

Más de 65% de acatamiento en el paro universitario que comenzó este martes y se extenderá hasta el viernes

Milei confirmó su participación en el Latam Economic Forum junto con "Toto" Caputo

Inocencia Fiscal: el Gobierno enviará un nuevo proyecto al Congreso para blindar activos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
procrear en san juan: con gestiones avanzadas el ipv se prepara para sortear departamentos de clase media video
Reactivación

Procrear en San Juan: con gestiones avanzadas el IPV se prepara para sortear departamentos de clase media

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía
IMÁGENES SENSIBLES

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento
Conflicto

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento

Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la Misa de Omega.
Terrible

Fue a bailar en Caucete y la violaron: hay dos mujeres detenidas

Te Puede Interesar

Racimos de uva en plena cosecha en San Juan. Los viñateros enfrentan una temporada marcada por precios que quedaron por debajo de la inflación y preocupación por la rentabilidad del sector.
La inflación golpea al productor

Con el precio de la uva y vino menor que hace un año, San Juan se une a Mendoza para sostener al viñatero

Por Elizabeth Pérez
Romeo Isidro Saavedra, el puntero político.
Justicia Federal

Estafas con planes sociales en San Juan: condenaron al puntero político del PJ y dos familiares, pero no irán a prisión

Procrear en San Juan: con gestiones avanzadas el IPV se prepara para sortear departamentos de clase media video
Reactivación

Procrear en San Juan: con gestiones avanzadas el IPV se prepara para sortear departamentos de clase media

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Duelo de estrategias

Glencore desafía la línea de 500 kV que quiere Vicuña para su proyecto de cobre en San Juan