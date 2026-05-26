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Normativa

Inocencia Fiscal: el Gobierno enviará un nuevo proyecto al Congreso para blindar activos

Tras reunirse con contadores, Luis Caputo busca modificar puntos críticos de la normativa para garantizar que quienes regularicen sus activos no sufran revisiones hacia atrás.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Poder Ejecutivo se prepara para enviar en los próximos días un nuevo proyecto de ley al Congreso con el objetivo de modificar el régimen de Inocencia Fiscal. Esta decisión, comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, surge tras una reunión con entidades de contadores donde se plantearon debilidades en la normativa vigente que frenaban la adhesión de los contribuyentes por falta de seguridad jurídica.

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Uno de los cambios más significativos apunta al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Actualmente, si un contribuyente comete un error en su declaración jurada y la diferencia detectada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) supera el 15%, este pierde la "presunción de exactitud" y queda excluido del régimen, permitiendo al fisco revisar ejercicios anteriores.

El nuevo proyecto busca que, ante una discrepancia significativa detectada por la ARCA, el contribuyente tenga la posibilidad de rectificar y pagar la diferencia. Al hacerlo, mantendría la presunción de exactitud y el efecto liberatorio (tapón fiscal) sobre los períodos 2022, 2023 y 2024, bloqueando la posibilidad de que el fisco investigue hacia atrás.

  • Eliminación de barreras de entrada

Para ampliar el universo de contribuyentes que pueden formalizar sus ahorros, el Gobierno planea eliminar los límites económicos que hoy restringen el acceso al RSG. El proyecto propone suprimir:

  • El límite de ingresos anuales de $1.000 millones.
  • El tope patrimonial de $10.000 millones.

Esta medida busca facilitar que más personas y empresas puedan adherir al régimen y formalizar, entre otros activos, los dólares fuera del sistema financiero.

  • Actualización de montos para litigar

Finalmente, la propuesta incluye elevar el monto mínimo para iniciar litigios con el fisco, que actualmente se encuentra en apenas $25.000. Esta actualización busca adecuarse a la inflación actual para reducir la carga administrativa y judicial por montos menores, permitiendo que la Justicia y la ARCA se concentren en casos de mayor relevancia económica.

Contexto y expectativas

Hasta el momento, más de 80.000 contribuyentes se han adherido al RSG, muchos de ellos buscando el "tapón fiscal". Para el ministro Caputo, el éxito de la Inocencia Fiscal es vital, ya que la identifica como uno de los motores para el crecimiento de la actividad económica en los próximos meses. Con la extensión del plazo para las declaraciones juradas hasta fines de julio, el Gobierno espera ganar tiempo para lograr la sanción de estos cambios en el Congreso y asegurar una mayor ola de adhesiones.

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