martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Infraestructura

Mendoza: Licitan obras para ampliar un 40% la capacidad de El Plumerillo

Las obras apuntan a que el aeropuerto mendocino pueda operar hasta seis vuelos en simultáneo y recibir a 3,5 millones de pasajeros anuales para fines de 2027.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno nacional, a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y tras la aprobación del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), ha oficializado el llamado a licitación pública para una remodelación integral del Aeropuerto Internacional El Plumerillo en Mendoza. Esta iniciativa se enmarca en un plan nacional de modernización que abarca 13 terminales aéreas en todo el país, con una inversión global que supera los 500 millones de dólares.

Lee además
el detalle sobre la firma entre orrego y cornejo para un llamado a licitacion, con la ruta 40 como eje
Acuerdo cuyano

El detalle sobre la firma entre Orrego y Cornejo para un llamado a licitación, con la Ruta 40 como eje
el gobierno anuncio licitacion de mas de 2.500 km de rutas nacionales con 100% de inversion privada
Mercados

El Gobierno anunció licitación de más de 2.500 km de rutas nacionales con "100% de inversión privada"
image

Modernización tecnológica y operativa

El proceso licitatorio, identificado como Licitación Pública (Modo IV) 02/2026, pone el foco en áreas críticas para la seguridad y la navegación aérea. Entre los sectores a intervenir se encuentran el Centro de Control de Área (ACC), desde donde se coordinan los vuelos; la planta transmisora de comunicaciones; la sala de grupos electrógenos (GEL); y la torre de control (TWR).

Ampliación de la terminal y capacidad de pasajeros

Más allá de los ajustes técnicos, el proyecto contempla una expansión física significativa para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia comercial. Se prevé la construcción de un nuevo edificio para partidas y arribos, junto con la adecuación de sectores de control migratorio y seguridad.

image

Uno de los datos más destacados es el incremento del 40% en la capacidad operativa de la terminal. Esto permitirá:

  • Pasar de las 4 puertas de embarque actuales a 6 puertas.
  • Operar hasta seis vuelos en simultáneo, un 50% más que la capacidad actual.
  • Recibir simultáneamente hasta dos aviones de gran porte con comodidad.
  • Elevar el flujo de pasajeros de los 2,5 millones actuales a 3,5 millones anuales para el mercado doméstico e internacional.

Plazos y próximos pasos

El cronograma de la licitación ya está definido. Las empresas interesadas deberán realizar una visita de obra obligatoria el próximo 29 de mayo. El plazo para la presentación y apertura de las ofertas vence el 5 de junio.

Según las autoridades y directivos de Aeropuertos Argentina, se espera que las obras se pongan en marcha antes de finales de este año. El objetivo final es que la transformación completa del principal aeropuerto de la región cuyana esté finalizada para los últimos meses de 2027.

Temas
Seguí leyendo

El plan del Gobierno para achicar el Estado: retiros voluntarios y prohibición de reingreso por cinco años

Quirno reclamó cambios en la ONU y respaldó a un argentino para la Secretaría General

Con más dólares del FMI, las reservas del BCRA alcanzaron su máximo nivel en la gestión Milei

Argentina quedó última en el ranking regional de inversión extranjera pese a los incentivos oficiales

Los diputados nacionales recorrieron el equivalente a 450 vueltas al mundo en avión: el sanjuanino "Coki" Chica, entre los que más viajaron

Más de 65% de acatamiento en el paro universitario que comenzó este martes y se extenderá hasta el viernes

Milei confirmó su participación en el Latam Economic Forum junto con "Toto" Caputo

Inocencia Fiscal: el Gobierno enviará un nuevo proyecto al Congreso para blindar activos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
causa cuadernos: declaro la ex esposa de centeno, dijo que vio los cuadernos y confirmo que ella fue su testaferro
Justicia

Causa Cuadernos: declaró la ex esposa de Centeno, dijo que vio los cuadernos y confirmó que ella fue su "testaferro"

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa
Trabajo

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Te Puede Interesar

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?
Fe

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Por Bautista Lencinas
Este es Daniel Gustavo Algarilla, el acusado.
Estudiantes engañados

Comenzó el juicio por estafa al empleado de la morgue del Marcial Quiroga por dictar una carrera trucha

Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile, un proyecto de San Juan que se volvió binacional
Programa educativo

"Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile", un proyecto de San Juan que se volvió binacional

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y áreas prohibidas para tatuajes
Cambios

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Imagen ilustrativa. 
Escenario

Industria en San Juan: un panorama complejo y el temor por los puestos de trabajo