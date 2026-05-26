Mendoza: Licitan obras para ampliar un 40% la capacidad de El Plumerillo

El Gobierno nacional, a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y tras la aprobación del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) , ha oficializado el llamado a licitación pública para una remodelación integral del Aeropuerto Internacional El Plumerillo en Mendoza. Esta iniciativa se enmarca en un plan nacional de modernización que abarca 13 terminales aéreas en todo el país, con una inversión global que supera los 500 millones de dólares .

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Modernización tecnológica y operativa

El proceso licitatorio, identificado como Licitación Pública (Modo IV) 02/2026, pone el foco en áreas críticas para la seguridad y la navegación aérea. Entre los sectores a intervenir se encuentran el Centro de Control de Área (ACC), desde donde se coordinan los vuelos; la planta transmisora de comunicaciones; la sala de grupos electrógenos (GEL); y la torre de control (TWR).

Ampliación de la terminal y capacidad de pasajeros

Más allá de los ajustes técnicos, el proyecto contempla una expansión física significativa para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia comercial. Se prevé la construcción de un nuevo edificio para partidas y arribos, junto con la adecuación de sectores de control migratorio y seguridad.

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Uno de los datos más destacados es el incremento del 40% en la capacidad operativa de la terminal. Esto permitirá:

Pasar de las 4 puertas de embarque actuales a 6 puertas .

. Operar hasta seis vuelos en simultáneo , un 50% más que la capacidad actual.

, un 50% más que la capacidad actual. Recibir simultáneamente hasta dos aviones de gran porte con comodidad.

con comodidad. Elevar el flujo de pasajeros de los 2,5 millones actuales a 3,5 millones anuales para el mercado doméstico e internacional.

Plazos y próximos pasos

El cronograma de la licitación ya está definido. Las empresas interesadas deberán realizar una visita de obra obligatoria el próximo 29 de mayo. El plazo para la presentación y apertura de las ofertas vence el 5 de junio.

Según las autoridades y directivos de Aeropuertos Argentina, se espera que las obras se pongan en marcha antes de finales de este año. El objetivo final es que la transformación completa del principal aeropuerto de la región cuyana esté finalizada para los últimos meses de 2027.