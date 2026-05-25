Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

La industria automotriz argentina atraviesa un cambio de paradigma con la confirmación de que Citroën dejará de producir vehículos en el país . Esta decisión marca el cierre de una etapa histórica para la marca del Doble Chevron, que concentrará su estrategia regional en la importación de unidades desde Brasil, Uruguay y Europa.

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El último modelo en salir de la planta bonaerense de El Palomar fue la Berlingo Furgón . Este utilitario, junto a su gemela la Peugeot Partner, representó durante años un pilar del entramado industrial local. Sin embargo, la antigüedad de la plataforma —que data de 1998— y la necesidad de inversiones masivas para un segmento cuyo volumen de ventas cayó del 5,5% al 2,5% del mercado en tres años, aceleraron su despedida.

Con este movimiento, la fábrica de El Palomar, perteneciente al Grupo Stellantis, quedará dedicada exclusivamente a la producción de los modelos Peugeot 208 y 2008,. El complejo industrial no es ajeno a la crisis del sector, ya que actualmente enfrenta suspensiones programadas y la eliminación de un turno de producción debido a la fuerte caída de la demanda interna.

Un giro estratégico hacia la importación

A partir de ahora, la oferta comercial de Citroën en Argentina dependerá enteramente de productos fabricados en el exterior:

Brasil: Se mantendrá como el principal proveedor regional con los modelos C3, Basalt y Aircross ,.

Se mantendrá como el principal proveedor regional con los modelos ,. Uruguay: Desde allí llegará el utilitario Jumpy .

Desde allí llegará el utilitario . Europa: La nueva Berlingo Work Van L2, fabricada en España, reemplazará al modelo nacional,. Además, la marca refuerza su gama alta con el C4 Hybrid y el C5 Aircross,.

Un factor determinante en este nuevo esquema es el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que permite el ingreso de vehículos europeos con un arancel de importación reducido del 17,5%, frente al 35% habitual,. El nuevo C5 Aircross ha sido uno de los primeros modelos en beneficiarse de esta reducción arancelaria.

Contexto histórico y mercado

No es la primera vez que la marca interrumpe su producción en suelo argentino. Aunque la historia comenzó en 1960 con hitos como el 2CV y 3CV, existió un bache productivo entre 1979 y 1990,. En la etapa moderna, tras la fusión en PSA y luego en Stellantis, la producción se había centrado en utilitarios y sedanes como el C4 Lounge,.

A pesar de abandonar la fabricación local, Citroën mantiene una presencia relevante en el mercado. En el primer cuatrimestre de 2026, la firma alcanzó una participación del 4,7%, impulsada en gran medida por las ventas de vehículos ya importados desde Brasil. La desaparición de las utilitarias nacionales es simbólica: estos modelos solían resistir contextos recesivos, pero el deterioro actual del mercado interno ha terminado por afectar incluso a estos segmentos históricamente estables.