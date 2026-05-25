Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

La industria automotriz argentina atraviesa un cambio de paradigma con la confirmación de que Citroën dejará de producir vehículos en el país. Esta decisión marca el cierre de una etapa histórica para la marca del Doble Chevron, que concentrará su estrategia regional en la importación de unidades desde Brasil, Uruguay y Europa.
El cierre de la línea de montaje en El Palomar
El último modelo en salir de la planta bonaerense de El Palomar fue la Berlingo Furgón. Este utilitario, junto a su gemela la Peugeot Partner, representó durante años un pilar del entramado industrial local. Sin embargo, la antigüedad de la plataforma —que data de 1998— y la necesidad de inversiones masivas para un segmento cuyo volumen de ventas cayó del 5,5% al 2,5% del mercado en tres años, aceleraron su despedida.
Con este movimiento, la fábrica de El Palomar, perteneciente al Grupo Stellantis, quedará dedicada exclusivamente a la producción de los modelos Peugeot 208 y 2008,. El complejo industrial no es ajeno a la crisis del sector, ya que actualmente enfrenta suspensiones programadas y la eliminación de un turno de producción debido a la fuerte caída de la demanda interna.
Un giro estratégico hacia la importación
A partir de ahora, la oferta comercial de Citroën en Argentina dependerá enteramente de productos fabricados en el exterior:
- Brasil: Se mantendrá como el principal proveedor regional con los modelos C3, Basalt y Aircross,.
- Uruguay: Desde allí llegará el utilitario Jumpy.
- Europa: La nueva Berlingo Work Van L2, fabricada en España, reemplazará al modelo nacional,. Además, la marca refuerza su gama alta con el C4 Hybrid y el C5 Aircross,.
Un factor determinante en este nuevo esquema es el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que permite el ingreso de vehículos europeos con un arancel de importación reducido del 17,5%, frente al 35% habitual,. El nuevo C5 Aircross ha sido uno de los primeros modelos en beneficiarse de esta reducción arancelaria.
Contexto histórico y mercado
No es la primera vez que la marca interrumpe su producción en suelo argentino. Aunque la historia comenzó en 1960 con hitos como el 2CV y 3CV, existió un bache productivo entre 1979 y 1990,. En la etapa moderna, tras la fusión en PSA y luego en Stellantis, la producción se había centrado en utilitarios y sedanes como el C4 Lounge,.
A pesar de abandonar la fabricación local, Citroën mantiene una presencia relevante en el mercado. En el primer cuatrimestre de 2026, la firma alcanzó una participación del 4,7%, impulsada en gran medida por las ventas de vehículos ya importados desde Brasil. La desaparición de las utilitarias nacionales es simbólica: estos modelos solían resistir contextos recesivos, pero el deterioro actual del mercado interno ha terminado por afectar incluso a estos segmentos históricamente estables.