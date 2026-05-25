lunes 25 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trabajo

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

La empresa terminará su ciclo industrial entre mayo y junio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La industria automotriz argentina atraviesa un cambio de paradigma con la confirmación de que Citroën dejará de producir vehículos en el país. Esta decisión marca el cierre de una etapa histórica para la marca del Doble Chevron, que concentrará su estrategia regional en la importación de unidades desde Brasil, Uruguay y Europa.

Lee además
tras un insolito hecho, le descubrieron estafas por ventas de autos y termino condenado a dos anos en el penal de chimbas
Judiciales

Tras un insólito hecho, le descubrieron estafas por ventas de autos y terminó condenado a dos años en el Penal de Chimbas
chimbas acelera con la expo fanafest 2026: mas de 600 autos, competencias y entrada gratuita
Planes para el finde

Chimbas acelera con la Expo FanaFest 2026: más de 600 autos, competencias y entrada gratuita

El cierre de la línea de montaje en El Palomar

image

El último modelo en salir de la planta bonaerense de El Palomar fue la Berlingo Furgón. Este utilitario, junto a su gemela la Peugeot Partner, representó durante años un pilar del entramado industrial local. Sin embargo, la antigüedad de la plataforma —que data de 1998— y la necesidad de inversiones masivas para un segmento cuyo volumen de ventas cayó del 5,5% al 2,5% del mercado en tres años, aceleraron su despedida.

Con este movimiento, la fábrica de El Palomar, perteneciente al Grupo Stellantis, quedará dedicada exclusivamente a la producción de los modelos Peugeot 208 y 2008,. El complejo industrial no es ajeno a la crisis del sector, ya que actualmente enfrenta suspensiones programadas y la eliminación de un turno de producción debido a la fuerte caída de la demanda interna.

Un giro estratégico hacia la importación

A partir de ahora, la oferta comercial de Citroën en Argentina dependerá enteramente de productos fabricados en el exterior:

  • Brasil: Se mantendrá como el principal proveedor regional con los modelos C3, Basalt y Aircross,.
  • Uruguay: Desde allí llegará el utilitario Jumpy.
  • Europa: La nueva Berlingo Work Van L2, fabricada en España, reemplazará al modelo nacional,. Además, la marca refuerza su gama alta con el C4 Hybrid y el C5 Aircross,.

Un factor determinante en este nuevo esquema es el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que permite el ingreso de vehículos europeos con un arancel de importación reducido del 17,5%, frente al 35% habitual,. El nuevo C5 Aircross ha sido uno de los primeros modelos en beneficiarse de esta reducción arancelaria.

Contexto histórico y mercado

No es la primera vez que la marca interrumpe su producción en suelo argentino. Aunque la historia comenzó en 1960 con hitos como el 2CV y 3CV, existió un bache productivo entre 1979 y 1990,. En la etapa moderna, tras la fusión en PSA y luego en Stellantis, la producción se había centrado en utilitarios y sedanes como el C4 Lounge,.

A pesar de abandonar la fabricación local, Citroën mantiene una presencia relevante en el mercado. En el primer cuatrimestre de 2026, la firma alcanzó una participación del 4,7%, impulsada en gran medida por las ventas de vehículos ya importados desde Brasil. La desaparición de las utilitarias nacionales es simbólica: estos modelos solían resistir contextos recesivos, pero el deterioro actual del mercado interno ha terminado por afectar incluso a estos segmentos históricamente estables.

Seguí leyendo

Intervención judicial de la UOM: convocan a un abrazo simbólico de la sede

Universidad Di Tella: volvió a caer el índice de confianza en el gobierno de Javier Milei

Myriam Bregman: La "rusa" que prefirió hablar de cosas imposibles

"Bertie" Benegas Lynch, tras el Tedeum: "Militan con sotana el regreso del peronismo"

Cerró uno de los mayores aserraderos del país: 130 despedidos

El mensaje de Villarruel por el 25 de Mayo tras ser excluida del Tedeum

Milei reunió al gabinete en la Rosada para frenar la interna

Pubertad precoz: el plan en San Juan para que las obras sociales cubran los tratamientos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
myriam bregman: la rusa que prefirio hablar de cosas imposibles video
Conociendo a los legisladores

Myriam Bregman: La "rusa" que prefirió hablar de cosas imposibles

Por Guido Berrini

Las Más Leídas

Choque fatal en Santa Lucía: el joven sobreviviente se dio el alta y se fue del hospital
Insólito

Choque fatal en Santa Lucía: el joven sobreviviente se dio el alta y se fue del hospital

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta
Imágenes

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta

Myriam Bregman: La rusa que prefirió hablar de cosas imposibles video
Conociendo a los legisladores

Myriam Bregman: La "rusa" que prefirió hablar de cosas imposibles

Atraparon a tres ladrones que destrozaron un auto en Rawson para robarle la batería
Motorizada

Atraparon a tres ladrones que destrozaron un auto en Rawson para robarle la batería

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Te Puede Interesar

El otro gran problema de las inmobiliarias para vender las casas del centro sanjuanino
Preocupación en el mercado

El otro gran problema de las inmobiliarias para vender las casas del centro sanjuanino

Por David Cortez Vega
Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

San Juan arranca el martes con bajas temperaturas
SMN

San Juan arranca el martes con bajas temperaturas

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Desde arriba, así están las ruinas de la Iglesia de Trinidad: mirá el video video
El drone de Tiempo

Desde arriba, así están las ruinas de la Iglesia de Trinidad: mirá el video