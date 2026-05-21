Chimbas acelera con la Expo FanaFest 2026: más de 600 autos, competencias y entrada gratuita

Los motores volverán a rugir este fin de semana en Chimbas con la segunda edición de la Expo FanaFest 2026 , el evento automotriz que promete reunir a fanáticos de los fierros, el tuning y el car audio de toda la provincia y de distintos puntos del país.

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La exposición se realizará el sábado 23 y domingo 24 de mayo, desde las 15, en el Parque de Chimbas, con entrada libre y gratuita. La propuesta es organizada por la Municipalidad de Chimbas, gestión de Daniela Rodríguez, junto al club Fana Falcon y MTM World Sound Argentina.

Durante las dos jornadas se espera la participación de más de 600 vehículos y se desarrollarán diferentes competencias vinculadas al sonido, tuning y exhibición automotriz.

El sábado estará dedicado a las actividades de MTM World, considerada una de las principales redes internacionales de competencias y campeonatos de Car Audio, Tuning y SPL (Nivel de Presión Sonora). En ese marco habrá pruebas de SPL, Open Bass, Street Sound, tuning y música.

Uno de los atractivos especiales será la presencia del sanjuanino David Keaik, quien en febrero pasado hizo historia al consagrarse campeón mundial de MTM World Champions en Brasil. De esa manera se convirtió en el primer argentino en obtener un título mundial en car audio. Además, el competidor acumula cinco campeonatos argentinos de SPL y desarrolló íntegramente su vehículo en San Juan.

La actividad continuará el domingo con la gran final de sonido, cuyos resultados permitirán rankear a los participantes a nivel internacional. También se realizarán las esperadas competencias de limbo en distintas categorías —fijo, neumático y vale todo— además de pruebas de escapes y reconocimientos especiales.

Entre las distinciones previstas figuran premios para el auto más original, el tuning destacado, el club con mayor cantidad de vehículos, las mejores motos y el auto más raro del encuentro.

La Expo FanaFest también contará con la tradicional feria de emprendedores de Chimbas y un sector gastronómico con foodtrucks para acompañar las dos jornadas.

Si bien la entrada será gratuita, los organizadores solicitaron al público colaborar con un alimento no perecedero, que luego será destinado a distintos merenderos del departamento.