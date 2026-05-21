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Intervención

Clausuraron dos geriátricos clandestinos en San Juan: había 26 adultos mayores alojados

El Ministerio de Salud actuó tras recibir denuncias por presuntas irregularidades y detectó que los lugares funcionaban sin habilitación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Ministerio de Salud de San Juan ordenó la clausura de dos geriátricos que funcionaban de manera irregular en la provincia, tras una serie de denuncias que alertaban sobre presuntas anomalías en esos espacios destinados al cuidado de adultos mayores.

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La situación fue confirmada por el secretario de Control y Planeamiento de Salud, Gastón Jofré, quien explicó que las inspecciones comenzaron luego de recibir reportes sobre tres residencias que estarían operando sin la habilitación correspondiente. Durante los controles, los equipos detectaron que uno de los lugares ya no estaba en actividad, mientras que los otros dos continuaban alojando personas y fueron clausurados de manera inmediata.

Según precisó el funcionario, en uno de los establecimientos había 14 adultos mayores y en el otro 12. Tras la medida, las familias dispondrán de un plazo de 15 días para reubicar a los residentes en otros espacios habilitados.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que este tipo de instituciones debe cumplir exigencias específicas para poder funcionar legalmente. Entre los requisitos se incluyen condiciones adecuadas de infraestructura, sistemas de seguridad y prevención de incendios, controles médicos periódicos, presencia de personal de enfermería y toda la documentación reglamentaria al día.

Jofré indicó además que actualmente existen 36 residencias para adultos mayores en San Juan, aunque solo 27 tienen la habilitación vigente. También aclaró que, si bien las autorizaciones oficiales tienen una duración de tres años, los controles pueden realizarse en cualquier momento.

En ese sentido, el funcionario remarcó la importancia de garantizar condiciones dignas para las personas mayores y sostuvo que las instituciones “deben ajustarse a todos los requerimientos establecidos”.

Además, pidió a la población mantenerse alerta ante posibles situaciones de abandono, destrato o irregularidades y realizar las denuncias correspondientes. Los reclamos pueden efectuarse en la Dirección de Regulación y Control de Gestión, ubicada en el tercer piso del Centro Cívico, o telefónicamente al 4305819.

Por último, explicó que las inspecciones son llevadas adelante por un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales de distintas áreas, entre ellas enfermería, trabajo social, medicina y farmacia. Durante los operativos, se evalúan aspectos vinculados con la atención sanitaria, la alimentación y las condiciones generales de alojamiento de los residentes.

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